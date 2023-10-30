國際碳權交易方法出爐 兩大關鍵一次看

臺灣碳權交易所預計11月底前啟動國際碳權交易平台開戶，但碳權將如何交易卻未得而知，一直受到企業界高度關注。碳交所總經理田建中透露兩點，一是將採用預收碳權及款項的交易方式，二是以銀行信託帳戶保障買方金流安全。

臺灣證券交易所表示，近日與臺灣碳權交易所合作，共同於上市公司業務宣導會（高雄場）向南台灣的上市公司代表介紹碳交所未來業務計畫、預計開戶流程及國際碳權市場發展趨勢，吸引近百位上市公司代表參加。

碳交所後續將配合證交所，自11月起在台北、台中和新竹持續於上市公司業務宣導會進行碳權教育宣導並說明國際碳權交易平台運作規畫。

碳交所總經理田建中強調，臺灣碳權交所是由證交所及行政院國發基金所共同投資設立，是台灣唯一依據氣候變遷因應法第36條規定，由行政院環境部委託金融監督管理委員會指定辦理該法所定額度交易事宜之官方指定機構。碳交所將與企業站在一起，協助企業進行碳管理，共同因應全球氣候變遷衝擊，尤其近期國際碳權市場爭議較多且詐騙頻傳，企業購買碳權時，應審慎評估碳權交易平台之可信度、合理性及相關交易風險。

田建中亦說明，即將推出的國際碳權交易平台運作規畫，包含開戶方式及應備文件，且為維護市場交易秩序，預計將採用預收碳權及款項的交易方式，並以銀行信託帳戶保障買方金流安全。

碳交所表示預計於11月底前啟動國際碳權交易平台開戶作業，歡迎有興趣開戶之公司填寫聯絡資料(https://forms.gle/qbmEMdJcNYWLoY8D6)，碳交所將於開戶系統正式上線後寄送通知。