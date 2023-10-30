快訊

疑勾結毒犯涉貪！北市警遭檢方搜索約談 士林分局回應了

國有地上權開標 曾買下乖乖的「他」砸16億元掃南部3土地

總統大選最新民調／賴清德下滑6.3個百分點 侯友宜支持度領先柯文哲

國際碳權交易方法出爐 兩大關鍵一次看

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣碳權交易所預計11月底前啟動國際碳權交易平台開戶，但碳權將如何交易卻未得而知，一直受到企業界高度關注。碳交所總經理田建中透露兩點，一是將採用預收碳權及款項的交易方式，二是以銀行信託帳戶保障買方金流安全。

臺灣證券交易所表示，近日與臺灣碳權交易所合作，共同於上市公司業務宣導會（高雄場）向南台灣的上市公司代表介紹碳交所未來業務計畫、預計開戶流程及國際碳權市場發展趨勢，吸引近百位上市公司代表參加。

碳交所後續將配合證交所，自11月起在台北、台中和新竹持續於上市公司業務宣導會進行碳權教育宣導並說明國際碳權交易平台運作規畫。

碳交所總經理田建中強調，臺灣碳權交所是由證交所及行政院國發基金所共同投資設立，是台灣唯一依據氣候變遷因應法第36條規定，由行政院環境部委託金融監督管理委員會指定辦理該法所定額度交易事宜之官方指定機構。碳交所將與企業站在一起，協助企業進行碳管理，共同因應全球氣候變遷衝擊，尤其近期國際碳權市場爭議較多且詐騙頻傳，企業購買碳權時，應審慎評估碳權交易平台之可信度、合理性及相關交易風險。

田建中亦說明，即將推出的國際碳權交易平台運作規畫，包含開戶方式及應備文件，且為維護市場交易秩序，預計將採用預收碳權及款項的交易方式，並以銀行信託帳戶保障買方金流安全。

碳交所表示預計於11月底前啟動國際碳權交易平台開戶作業，歡迎有興趣開戶之公司填寫聯絡資料(https://forms.gle/qbmEMdJcNYWLoY8D6)，碳交所將於開戶系統正式上線後寄送通知。

上市公司 建中 證交所

延伸閱讀

智慧經營／馮嘯儒：綠電交易 化解碳焦慮

上市公司法說 25檔連發

首筆碳權 最快年底碳交所上架

日本啟動碳權交易

相關新聞

鴻海創新低！網曝局面「丟臉、丟錢選一個」：郭台銘關鍵動作救股價

台股30日收在16149.68點，上漲15.07點，漲幅0.09%。權值股鴻海股價持續破底，大盤漲勢收斂數度翻黑。PTT網友討論，若是中長期投資人認為100元是鴻海缸底，…

台股上漲15點「外資賣、投信買」 三大法人賣超40.34億元

台股今（30）日震盪，終場收16149.68點，上漲15.07點，漲幅0.09%，成交量2,135.99億元，三大法人賣...

外資賣超台股逾66億元！賣超榜首遭連11日賣 敲進00929

台股今（30）日震盪，終場收16149.68點，上漲15.07點，成交量2,135.99億元，三大法人賣超40.34億元...

永豐金證券攜手永豐投顧推兩檔減碳ESG存股 回測三年績效達56%及101%

存股也可以淨零碳排，永豐金證券攜手永豐投顧推出「永豐SinoPac + ESG 綠電RE100」、「永豐SinoPac ...

證交所、康和證及PwC齊赴日 日本台商踴躍參加前進台灣資本市場研討會

臺灣證券交易所、康和綜合證券（6016）、資誠聯合會計師事務所聯合主辦，一般社團法人日本國際交流協會協辦的企業全球化布局...

外資連兩周賣超台股 亞股今年仍以台股漲幅14.36%最強

全球經濟放緩，地緣政治風險持續升溫，牽動金融市場氣氛，拖累新興亞股表現，上周全面走跌，以越南下跌4.3%最重，其次是南韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。