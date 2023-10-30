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太陽能族群表現亮眼 受惠特斯拉、國內政策使市場穩定

經濟日報／ 記者崔馨方／台北即時報導

台股今（30）日開高，盤中在平盤之上震盪，其中太陽能族群受惠特斯拉推出電動車太陽能充電方案，早盤太陽能族群表現強勢，相關族群包括：聯合再生（3576）、國碩（2406）、達能（3686）、泓德能源-創（6873）、碩禾（3691）。另外，法人指出，在台灣政策的推動之下，太陽能產業為國內的穩定市場。

特斯拉衝刺太陽能應用，推出電動車太陽能充電方案，對太陽能板需求激增，為因應美國對東南亞太陽能產品關稅優惠明年6月底終止後，可能面臨太陽能缺料問題，特斯拉近期陸續派員來台鞏固料源，市場預料明年下單量有望擴大，值得注意的是，早盤聯合再生今早攻漲停，表現亮眼。

針對太陽能市場，法人指出，全球太陽能市場預計將從2021年的初始值 899.68億美元增長到2028年的1980.11億美元，複合年增長率為11.93%。在台灣政策面，我國政府以非核家園及綠能為施政主軸，積極推動台灣能源轉型， 法人指出，實際太陽能安裝目標上，政府設定「2025再生能源發展目標」，將使台灣在2025年達成 20GW 太陽能累積安裝量。

立法院已於2019年通過《再生能源發展條例》修正案，再次確認此太陽能安裝目標，將可確保國內太陽能產業有一定比例的穩定的內需市場，不隨著國際環境而大幅波動。台灣太陽能安裝量截至2022年12月止，已累計達10.22GW，年度安裝量為2.52GW，但若要在完成2025年太陽能裝機20GW的目標，未來每年的安裝量皆須達3GW以上，將成為帶動國內產業鏈的穩定市場。

太陽能產業 特斯拉 再生能源

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