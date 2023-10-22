國家隊鎖碼股 領漲抗跌

台股上周五（20日）一度重挫181點，不過最後小跌12點作收，拉出長達163點下影線，主要買盤來自國家隊護持，使得10月以來獲公股行庫與投信同步買超逾千張的「國家隊鎖碼股」受到市場矚目，包括東元、力致、世紀鋼、高技、寶成、頎邦、南亞科及中信金等15檔，可望擔任未來行情反彈急先鋒。

以巴衝突、油價上漲、公債殖利率飆高等諸多負面變因橫陳，牽動全球投資人敏感且脆弱神經，國際股市與台股上周表現疲弱。其中台股上周大跌341點，但上周五收盤留逾百點長下影線，透露有心的特定買盤已逢低卡位。

事實上觀察上周五三大法人進出，其中外資與自營商均賣超，僅投信買超，外加八大公股行庫持續護持，才使台股轉危為安。

值得注意的是，八大公股行庫在這波台股短線修正過程中已連六買、累計買超136.5億元，使「國家隊鎖碼股」躍居投資人追捧焦點。

統計10月以來，八大公股行庫與投信同步買超逾千張個股，以金融股居多，包括中信金、第一金、台企銀、彰銀、華南金、富邦金及國泰金，除金融股權值相對較大，今年獲利不差，明年配發股利機會高，可提升現金殖利率，均是八大公股行庫與投信近來強力鎖碼的可能原因。

國家隊買超焦點，還包括東元、力致等非金融股。隨第3季財報將陸續公布，包括東元、力致及元太的營收表現優於預期，法人圈樂觀期待相關個股獲利表現；消費電子庫存去化已近尾聲，也讓頎邦後市營運看俏。

統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生及兆豐投顧董事長李秀利都認為，指數下檔有限，大盤在區間整理持穩後，第4季多頭行情仍可樂觀期待，尤其第4季企業獲利可望是今年最高，又有年底作帳及選舉行情等題材助威，逢回可多留意國家隊買超標的。

美國加嚴禁止人工智慧（AI）晶片輸出中國大陸，造成AI族群上周股價走跌，法人都指出，這措施無礙AI產業長期發展趨勢，先前當沖等短線交易造成籌碼凌亂，短線又受消息面影響致股價疲軟，黎方國說：「持股不用殺低。」

陳奕光樂觀看待勞退基金撥款給投信代操效應，尤其國家隊買超個股，股價位階相對不高，具殖利率或業績成長題材，可望帶動市場多頭信心。