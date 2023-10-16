外資大賣台股逾150億元 砍了營收創3個月新高這1檔
台股今（16）日開低走低，盤中最低一度來到16614.1點，終場收16652.24點，下跌130.33點，成交量2,344.31億元，三大法人賣超179.59億元；統計外資單日賣超前十大個股，賣超華邦電（2344）45,244張最多。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超156.58億元，投信買超16.01億元，自營商賣超（合計）39.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.88億元，自營商（避險）賣超34.13億元。
統計外資單日賣超前十大個股依序為華邦電、長榮航、復華台灣科技優息、矽統、國泰台灣領袖50、華新、華航、神達、裕隆、中工。
三星電子公布上季初估財報，當中營收及獲利都同步衰退，雖然詳細財報數據表現尚未出爐，不過法人認為，由於記憶體市況低迷，導致三星電子財報表現不佳，因此將有機會持續限縮三星電子在記憶體產出，加速記憶體市況回溫。
華邦電9月營收67.66億元，月增5.32%，創3個月來新高，隨著部分應用市場需求逐步回溫，客戶急單湧入，產能利用率和營收同步回升；華邦電在連續2個月營收攀升下，第3季營收達195.06億元，較第2季再增加3.67%，為4季來新高。
統計外資單日買超前十大個股依序為聯電（2303）、誠美材、兆豐金、中信金、開發金、元大台灣50反1、中纖、第一金、光寶科、玉山金。
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