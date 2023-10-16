創意獲外資圈青睞 最高目標價喊至1,920元、股價翻紅漲逾1.4%

上周五美股科技股拉回，壓低台股今日開低走低，盤中下跌逾百點，而高價股也跌多漲少，千金股中的創意（3443）則獲外資圈紛紛給予「買進」與「優於大盤」評級，最高目標價喊至1,920元，為外資圈中最高目標價，激勵其成為今（16）日表現最為強勢的千金股，盤中上漲1.4％至1,720元。

根據外資法人發布的最新創意個股報告，摩根士丹利（大摩）今年四度調升創意目標價，於七月調升其目標價至1800元，並於第4季最新的個股報告中，再度重申其「優於大盤」評等，並維持目標價為1,800元；而外資美銀則給予創意「買進」評等，並將目標價喊至1,920元，為目前外資圈中最高目標價。

兩家外資法人皆表示，看好創意2024年在美國客戶的5奈米製程的AI ASIC 收入貢獻下，有望為其營運做出更有意義的貢獻，並看好其近年來營運策略的轉變，將有助於推動後市營運利潤率繼續擴張。

大摩於報告中指出，由於N5 製程加密 ASIC 的專案與兩項 N5 NRE 專案規格變更的貢獻，NRE 收入大幅上升，預期創意第3季的毛利率和營業利益率將優於最初預期。

美銀於報告中指出，創意已經開始5奈米晶圓的生產，將有望進一步推升 MSFT AI 專案的收入，並可望於 2024 年貢獻收入。展望後市，與前幾年相比，創意現在更加注重提高其利潤，將有望推動其未來營運利潤率的擴張。