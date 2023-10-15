股海自由行／台股有望上攻 緊盯國際變局

國慶連假期間，以色列和巴勒斯坦爆發50年來最大衝突，中東地緣政治緊張震驚國際市場，所幸美股恐慌指數並未大幅飆升，市場目前將衝突視為區域性事件，反應亦尚屬理性。

過去以巴類似衝突發生多次，統計2000年以來較嚴重的六次衝突，爆發後一個月、三個月、六個月的全球股債表現，平均價格變動幅度在5.5%以內，顯示過往衝突事件整體來說對全球股債市的影響不大，加上兩國皆非石油生產大國，在衝突未擴大的情況下，預期對油價及國際股市影響有限。不過後續仍需持續關注沙國的態度、是否將伊朗捲入衝突，以及衝突的持續期間。

本次中東地緣政治緊張，使避險買盤進駐美債市場，加上美國聯準會（Fed）官員認為近期美國長債殖利率大增，金融情勢緊縮可能已發揮額外升息的效果，Fed官員陸續釋出鴿派談話，暗示11月利率會議可能暫停升息，美債殖利率自高檔回落至4.65%。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，Fed 11月暫緩升息的機率升至84%，12月維持利率不變的機率亦從58%升至71%（截至10月11日）。

依照過往經驗，停止升息通常有利股市長線走勢，如過去兩次2006年6月和2018年12月美停止升息後六個月，美國S&P500指數漲11.7%及17.3%，台灣加權指數則漲16.7%及10.3%，在停止升息後12個月美股及台股亦有亮眼漲幅，因此市場持續關注Fed政策動向。

台股9月呈現回檔，延續弱勢整理格局，主要因國際油價攀升及美國汽車工會罷工引發通膨疑慮所致，加上Fed明年降息次數恐減少，預期將長時間維持高利率水準，美債殖利率居高不下，導致科技股賣壓出籠，AI類股持續修正。從基本面來看，近期已有部分電子零組件庫存清理至合理水準，製造業採購經理人指數（PMI）有望逐漸落底，而AI概念股則需等待基本面跟上，因此市場資金暫時撤離或轉向尋找低基期個股。

展望後市，美股超級財報周即將開始，台股重量級權值股亦將陸續舉辦法說會，後續行情將聚焦基本面，且隨10月傳統電子銷售旺季到來，AI伺服器進入交貨高峰，出貨將開始放量，加上蘋果新機買氣優於市場預期，預期AI供應鏈、PC、手機與消費性電子等，都會陸續在營收上有所表現，有望增添台股動能。

此外，過往台股第4季上漲機率高，統計台灣加權股價指數過去20年每季平均表現，第4季上漲機率達74%，平均報酬為3.03%。台股經歷兩個月回檔後，股價也回到相對便宜的位置，且第4季除了年底消費旺季，還緊接著迎來選舉行情，第3季修正反而提供長線布局時機。整體來看，若以巴衝突不擴大、Fed有望暫緩升息，加上第4季旺季及選舉行情加持，台股可望持續整理上攻。

近期Fed官員放鴿，美元指數隨著美債殖利率回落，過往美元指數回落有助外資資金回流，而外資通常投資大型權值股為主，投資人可以透過市值型ETF參與外資回補的上漲空間，如國泰台灣領袖50 ETF，鎖定台股50檔領袖級企業，適合存股族、小資族做為市值型ETF的入門標的。（作者是國泰投信總經理）