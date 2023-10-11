以巴衝突變數 軍工股漲勢再起 這2檔盤中觸漲停領軍漲

以色列與巴勒斯坦武裝份子哈瑪斯（Hamas）的戰事擴大，軍工股漲勢再起，雷虎（8033）早盤跳空以漲停64.1元開出，盤中上漲逾7%，八貫（1342）開高後一度衝上121元漲停，盤中漲幅逾9%，寶一（8222）、亞航（2630）也是領漲指標。

以巴戰爭爆發，戰爭受惠族群包括軍工股、石化股、通訊股等今日的表現引來關注，軍工股漲勢再起，雷虎為早盤領軍上攻的指標股，雷虎去年獲准加入美國陸軍協會成為正式會員後，今年首次參加在華府舉辦的美國陸軍協會軍工展（AUSA），現場展示無人機產品，獲得美國陸軍特種作戰與訓練單位，及其歐洲盟邦作戰單位高度詢問及評價。

雷虎是經濟部評選九家軍用商規無人機國家隊中，唯一參加此項軍工展的公司；雷虎9月合併營收0.93億元，月增24.3%、年減0.3%，連續二個月呈現月增走，創近九個月以來新高；累計今年前九月合併營收7.40億元、年減7.4%。

專業TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）廠八貫9月營收2.4億元，月增5.8%，年增3.7%；累計前九月營收19.16億元，年增0.78%；展望第4季，航太救生與軍工產品線業績穩健成長，第4季起新品與對新客戶出貨啟動，將帶動營運新動能。

航太飛機引擎零件製造廠寶一所屬產業為電機機械，主要業務為各型航空器及其零件製造、修理及買賣業務；航空合金材料及五金的買賣業務，還有發電、輸電、配電機械及其零配件之製造及買賣業務。寶一早期以特殊合金薄鈑金屬件製造為主，專攻飛機AM市場，之後專注在發動機高溫段零組件。

亞航先前在法說會上透露，樂觀看待明年各項業務的成長，將推升明年營收持續成長，預估第一顆光纖陀螺儀將在明年2月量產，另外，與捷克SPACEKNOW簽署合作備忘錄，將發展航空、無人機、衛星等業務，將與碳基合作搶攻軍用軍規、軍用商規的無人機商機。

法人推估，亞航明年軍用維修在手訂單約38億元，民用維修將增至7億元，加上新產品貢獻營收，全年營收可望超過47億元。

雷虎今日以漲停64.1元開出，帶領軍工股的漲勢，盤中雖打開漲停，但漲幅仍超過8%；八貫以116元開高後一度衝達漲停121元，盤中漲幅逾9%；寶一以49.8元開高後一度拉升至51.3元，盤中漲幅逾6%；亞航以39.85元開出，一度拉升至40.65元，盤中漲幅逾4%；漢翔、千附精密、長榮航太、和成、晟田、全訊、拓凱等股也跟進大漲。