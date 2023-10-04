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笙泉爆巨量逆勢抗跌攻漲停 法人看好營收年增雙位數

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
笙泉董事長溫國良。報系資料照
笙泉董事長溫國良。報系資料照

台股今（4）日早盤大跌逾200點，IC設計、記憶體族群逆勢抗跌，其中笙泉（3122）開高走高，盤中爆出巨量攻上43.25元漲停板價。法人看好，笙泉2024營收有望年增雙位數，每股稅後純益（EPS）逾2元。

笙泉專注於微控制器（MCU）研發、設計和銷售的IC設計公司。法人預測， 2024年受惠於庫存調整完畢後的回補需求以及多項新產品有望放量，營收有望回復到每月5千萬以上的水準。並預計到2024年，全球宏觀經濟有望復甦，並且笙泉將受惠於消費型電子需求回暖和新應用的增長，營收有望年增雙位數，EPS逾2元。

法人指出，笙泉積極開發海外市場，中國和海外市場的毛利比例為6:4，顯示海外市場的毛利率較高。法人預計在第4季，公司的庫存將回到正常水平。由於公司前兩年沒有與晶圓廠簽訂長期契約，因此庫存的去化相對順利。

法人補充，笙泉積極開發直流無刷電機（BLDC）和電池管理系統（BMS）的電控IC系統，並以模組形式進行出貨。此外，公司最近一個月推出的車規MCU已通過驗證，主要應用於後裝車場，從非安全性應用逐步擴展，並有多項新產品正在進行樣品送測，預計BLDC和BMS平台化模組可能於明年開始對營收做出貢獻。

IC設計 營收

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