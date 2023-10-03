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外資賣超台股157億元 賣超最多竟是它

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股今（3）日於開低走低，盤中最低一度下殺至16453.8點，終場收16454.34點，下跌102.97點，成交量2557.15億元，三大法人賣超183.08億元，外資賣超157.57億元。據統計，外資賣超友達（2409）33,570張，為賣超榜首。

外資今賣超前十大依序為友達、緯創、群創、新光金、元大高股息、中信中國高股息、中鋼、國泰金、華新、開發金。

友達董事會決議通過將以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德國Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100% 股權，展開全球策略布局，拓展智慧移動生態圈。

友達表示，持續強化雙軸轉型的目標，深化拓展垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈；透過這起股權收購案，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈的決心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。

外資今買超前十大依序為定穎投控、晶豪科、華通、復華台灣科技優息、啟碁、十銓、華邦電、基泰、偉訓、華航。

定穎投控日前於法說會表示，預期下半年業績將較上半年持平或略增，全年營收則會較去年持平或小幅衰退，惟仍以年度獲利優於去年為目標。並且泰國廠部分預定明年第4季量產；至於大陸黃石子公司擬申請大陸A股掛牌，則會於年底送件後依規定公告。

定穎投控公布自結8月歸屬母公司業主淨利為1.36億元，年增12.19倍，每股純益0.49元；外資買超定穎投控6,120張，位居買超榜首，為連續四日賣超後，首日轉買。

外資 友達

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