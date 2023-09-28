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電子產業旺季帶動 PCB 族群 金像電有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今（28）日 PCB 族群走強，盤中上漲個股包含：金像電（2368）、定穎投控（3715）、景碩、楠梓電、泰鼎-KY、聯茂、台光電、毅嘉等。其中金像電、定穎投控盤中表現最為亮眼。

金像電212元開盤，早盤最高222.5元，上漲11元、漲幅逾5%；定穎投控77.7元開盤，早盤最高81元，上漲3.7元、漲幅逾4%。國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，以目前而言，由於 PCB 等電子產業進入旺季，整個族群仍抱持樂觀正向的看法。

法人看好，金像電是專業伺服器板製造商，指出金像電過去為全球第二大 NB PCB 製造商，全球市占率約 20%，僅次於瀚宇博（5469）。

另外，法人指出，由於AI 伺服器需求增溫，第3季營運略優於預期，金像電 7-8月營收達成率 69%優於預期，主要原因來自 AI 伺服器 訂單需求增加，整體台灣廠稼動率達滿載水準。

不過，法人補充，惟受到NB被 Tablet 取代影響，金像電整體產業成長趨緩，公司亦積極轉往網通領域發展，2023上半年下游主要應用為伺服器（59%）、Networking（20%）、NB（15%）以及其他（6%）。

此外，金像電公司主要生產基地為台灣中壢、蘇州、常熟一廠及常熟二廠，其中台灣主要做高階產品，蘇州主攻中階產品，常熟一 廠為低階產品，常熟二廠則為 HDI，下游客戶集中歐美廠商。

法人展望2024年定穎投控，公司獲利有望創下歷史新高。法人指出，定穎投控自動駕駛相關高階 HDI 板的需求將持續增長，特別是隨著客戶新車的出貨量增加，產品在市場中的滲透率預計會在2023年的第4季明顯提升。

金像電 伺服器

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