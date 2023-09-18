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iPhone 15大熱賣 玉晶光、大立光股價勁揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

蘋果iPhone 15系列買氣優於預期，帶動光學股走揚，玉晶光（3406）今（18）日早盤以390元開出，盤中最高一度拉升至407元，盤中漲幅逾2%，站上所有均線，而大立光（3008）同步呈現上漲，盤中漲幅逾1%。

iPhone 15系列正在預購中，預計9月22日正式開賣，調查顯示包括，美國、中國大陸、台灣預購最熱的是最高階的iPhone 15 Pro Max 機種，各地蘋果官網顯示交貨等待時間平均為6~7周，台灣更久要等到11月中旬才能到貨，是蘋果近年來罕見的預購熱潮。

iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，蘋果說明，這可讓光線連續反射4次，讓光線能在相同的空間內拉長行進路線，帶來更長的新焦距，此外搭配3D感光元件位移式光學影像穩定和自動對焦模組，可讓相機更穩定。

玉晶光8月營收32.35億元，月增50.6%、年增27.6%，單月營收創歷史新高，成長主因來自蘋果iPhone 15系列強力拉貨，推升營運表現增溫。玉晶光累計今年前八月營收113.77億元，年增5.9%。

大立光8月合併營收45.45億元，創九個月高，月增30.3%、年增2%，是連續八個月營收年衰退後，首度轉為正成長。大立光表示，預期9月拉貨動能與8月差不多。

iPhone 15 蘋果 營收

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