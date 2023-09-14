散裝旺季 類股迎新一波行情
散裝旺季遇上巴拿馬運河乾旱塞船，船舶排擠效應發酵，本季散裝運價持續向上，指標航商慧洋-KY、裕民、中航、台航、四維航及正德等今年業績看俏、各擁利基，法人預期，散裝族群將迎來新一波行情。
運價開始反彈，散裝船舶數最多的慧洋業績立即受惠，慧洋擁有最大數量船隊與最高比重節能船，並積極採取優化、輕齡化船隊布局，隨市場翻揚有助取得先機，穩坐龍頭寶座。
裕民近年不斷進行船舶汰舊換新，船隊九成附合CII評等符合規定，目前平均船齡僅5.7年，節能環保船比重達94%，受惠去年大量新船加入，今年競爭力浮現。
中航主要經營自有海岬型散裝輪船隊，超前部署與青島北海造船簽約建造四艘符合國際標準的環保散裝貨輪，今年起陸續交船投入營運，有助推升營收、獲利。
另外，四維航船隊規模共30艘，其中22艘輕便型、四艘輕便極限型、三艘巴拿馬型及一艘客輪，為強化競爭力持續汰舊換新。
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