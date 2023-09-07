00853B 第一階段配息公布 9月19日為最後買進日
統一美債10年Aa-A ETF（00853B）預定在9月20日除息。這次預估配息金額已經公告，投資人可到統一投信官網查詢(https://www.ezmoney.com.tw/NEWS/Info/12714?tid=1) ，實際配息金額也將於9月18日宣布。9月19日為參與本次配息的最後交易日，投資人最晚在9月19日買進並持有，就能參與這次配息。
00853B追蹤指數為彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數，持債嚴選U.S.A三大關鍵字：「美元計價(U, US Dollar)」、「優先償債順位(S, Senior)」、「高評級公司債(A, A-Grade)」。
統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，通膨已有趨緩，即便聯準會再度升息也是升息循環的尾聲，惟目前的通膨數據仍促使聯準會的終端利率維持在較高水平一段期間，後續持續關注通膨變化、信貸條件緊縮及就業市場數據對於整體經濟所帶來的影響。整體而言，目前已至升息尾聲且債券殖利率攀升至近年高點，為投資債券市場的好時點。
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