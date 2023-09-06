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尖牙股明年 EPS 預估逐季墊高 FANG+ 指數有望延續上半年成長動能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美國經濟優於預期，華爾街對經濟前景轉向樂觀，兩年來首度上修美國企業季度獲利預測。今年來AI熱潮使科技股帶動美股強勢上漲，近期因基本面狀況不同，科技股表現開始出現分化。而科技巨頭不僅是AI趨勢最大受惠者，明年 EPS 預期也將逐季上升，使成分股精選十大科技巨頭的 FANG+ 指數，有望延續上半年的成長動能。

按照歷史經驗，隨著時間逼近，情況越加明朗，市場對於美股企業獲利預測通常都會趨向下調。但FactSet最新發布的報告顯示，分析師過去2個月卻逆勢調高獲利預測，為2年來首見。在先前的財報公布季中，標普500成分股在法說會上提到衰退的企業家數，也已經連續4個季度下滑。報告指出，今年第3季EPS估值上調幅度最大的3個產業，分別為非必須消費、通訊服務及資訊科技，分別上修6.4%、5.3%及3.8%。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，科技巨頭在主要科技尖端領域居壟斷地位，核心業務堅韌帶動企業EPS高速成長。AI熱潮更使科技巨頭如虎添翼，根據彭博數據，科技巨頭EPS將從第2季的1.65美元逐季上升至明年第4季的2.24美元，達到近年來高點，成長幅度高達35.76%。EPS快速上升成為科技巨頭未來表現的最佳底氣，隨著市場焦點逐漸轉向檢視企業明年獲利，保持高速成長趨勢的基本面，有望帶動科技巨頭股價延續先前的成長動能。

林良一指出，美國通膨降溫趨勢確立，使聯準會升息進入尾聲階段，科技股的評價修正結束，加上景氣漸趨明朗，建議投資人可以順勢加碼高速成長的科技龍頭股。FANG+指數成分股涵蓋多項領域，包括AI、電動車、雲端、串流影音及金融科技等，多主題優勢能掌握科技股各產業輪動的成長機會。

EPS 科技股

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