華為研發自家5G晶片 法人看好供應商兆利強勁
華為成功研發自家5G晶片，有望提升手機5G規格，供應商兆利（3548）今（5）日維持續強，股價開低後衝走高，上午9時20分以118元直攻漲停板，表現亮眼，法人看好2024年也將有強勁表現。
法人指出，兆利第2季獲利優於預期，每股盈餘達2.04元，營收達19.7億元，較上季增長49.4%。主因在於第1季基期低，以及大客戶蘋果和華為都有較強的需求，其中，華為表現最為出色，佔總營收的40%以上。產品組合和規模效益提高了毛利率，達到15.3%，再加上良好的業外表現，稅後淨利達1.22億元，每股盈餘達2.04元。
展望2024，華為成功推出自家研發的5G晶片，有望提升摺疊手機的5G規格，值得期待。目前，華為的主要摺疊手機型號包括2022年11月發布的Pocket S（上下摺疊）和2023年3月發布的Mate X3（左右摺疊）。主要供應商包括兆利（3548）和富世達（6805）。
根據最新的營收貢獻度，華為對這兩家供應商在7月份的營收貢獻度大約在每月4億元左右，表現非常亮眼。儘管受到5G晶片禁令的限制，目前華為摺疊手機僅支援4G規格，但最近推出的Mate 60配備了自家研發的5G晶片。如果成功量產，未來華為摺疊手機將升級支援5G，有望大幅增加出貨量，推動相關供應鏈業績增長。
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