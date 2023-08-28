軍工股及半導體族群接棒 台股開高震盪收盤小漲27點收16,509點

台股今（28）日開高且震盪，收盤上漲27.68點，收盤指數16,509.26點，成交量2,791.71億元。今日股市呈現開盤高走的走勢，台灣的軍工股與聯電（2303）等半導體股走揚帶動，今日台股走勢稍微回穩。

9月航太展及國防預算增加的題材持續發酵，軍工指標股漢翔（2634）開高且震盪，開盤價格61.6元，盤中衝高到63.3元，收盤價格61元，漲0.7元。千附精密開高後，在9點半之前即攻頂漲停，股價沿著5日線繼續上攻。寶一隨之亮燈漲停，一舉站穩季線。帶動雷虎、亞航及駐龍盤中漲幅也有半根停板。

半導體股的聯電及日月光投控今日表現也十分亮眼，市場傳出聯電與日月光投控都將成為輝達 CoWos 供應鏈，激勵今日聯電盤中上漲至46.7元，一度站上月線；日月光開盤衝高124.5元，股價創2個月來新高。聯電強勢也帶動集團股表現，聯傑及原相盤中漲幅也都逾6%。

台股今日成交金額大且走揚者包括：技嘉、華孚、智原、日月光投控、漢翔、台積電、聯發科、聯電、精英、定穎投控、營邦、長榮航太等股；成交金額大而走勢疲軟者以AI股為居多包括：廣達、緯創、威盛、智原、世芯-KY、光寶科、華碩、京元電子、建準、華城、正文等股。

此外，因政策影響、風險避防，金融股今日表現強勁，股價走揚者有：富邦金、國泰金、開發金、兆豐金、台新金、中信金、第一金等股。

分析師謝晨彥提醒投資人，儘管今日表現較為積極，市場仍需注意一些不確定性因素，上周五的利空消息可能尚未完全散去，外資和自營商的部位偏向偏空，這也可能對市場帶來一定的壓力。此外，大陸股市今日大漲是受到印花稅減半政策的刺激，市場預期這將成為一個重要的利多因素，雖然這項政策的實施為市場帶來了積極信號，但是否能夠完全消除上週五利空的影響仍需持續觀察。

謝晨彥指出，市場中近期另一重要的焦點是AI股的表現，雖然AI股已有不俗的漲幅，但在短期內可能面臨一些挑戰。然而，值得關注的是AI延伸領域，特別是 CoWoS 概念股，晶片供需不平衡的情況可能為相關股票帶來支撐，可能成為新的投資熱點。

此外，謝晨彥提到，網通股和金融股也是值得關注的領域，通信板塊的近期表現較佳，特別是在AI基礎建設需求上升的背景下，該行業可能受益；金融股則因外資回流和市場風險減少而呈現強勢。對於投資者而言，建議投資策略可以偏向下半年、第4季以及明年第1季度的成長型產業。尤其是電子消費領域，將迎來重要時機，包括半導體、IC設計等領域。此外，AI產業雖然已有大幅漲幅，但其延伸領域仍值得關注。