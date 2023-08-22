NVIDIA 大漲 AI 股漲勢再起 美系外資點名看好14檔台股

輝達（Nvidia）股價周一以469.67美元收盤，大漲8.5%，創今年5月25日來最大單日漲幅，輝達飆漲帶動台股AI股今（22）日漲勢，世芯-KY（3661）連續拉出2根漲停，技嘉（2376）也一度亮燈，兩檔都是美系外資點名看好個股，另外，同獲外資正向看好的個股還有晶心科、創意、台積電、京元電等，合計達14檔。

美系外資最新報告認為，雖然輝達H100 已到貨但沒有交期，不過，預估 9月後AI 伺服器的出貨將明顯提升，第4季動能更強，台灣相關AI上下游供應鏈的營收表現將優於輝達。

美系外資強調，輝達在美國時間8月23日公布財報，相關的季度收入指引將成為全球人工智能市場的關鍵催化劑；美系外資預估AI的資本支出將從今年的430億美元，成長到明年上看660億美元，年增五成。

美系外資點名看好台灣AI供應鏈，包括台積電、世芯-KY、創意、晶心科、京元電、光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉、廣達、奇鋐、金像電等，維持正向看法。

美系外資表示，台積電增加 CoWoS 產能，預估可從今年11 kwpm倍增到明年25 kwpm；另外，在下游 ODM 廠部分，預估緯創AI相關營收在下半年將年增100%；廣達、技嘉供貨同樣自9月後增溫，維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標。

在輝達將公布第2季財報前，滙豐（HSBC）、KeyBanc Capital Markets 與 BMO Capital Markets 都上修輝達目標價；市場預期輝達財報將顯示出AI晶片的大量需求，根據彭博彙編的數據，預期輝達上季營收年比大增65%；輝達周一收盤勁揚8.5%，創5月25日來最大單日漲幅，今年來累計飆漲221%；輝達這波大漲主要反映市場對人工智慧（AI）的樂觀態度。

台股今日開高，在輝達大漲帶動下，AI股再度成為盤面上強勢族群，世芯-KY一開盤就衝上漲停2,380元，一度擠下信驊登上股王寶座，技嘉也曾亮燈衝上漲停341.5元，盤中漲幅逾8%，廣達、光寶科盤中漲幅逾4%，創意、緯創漲幅逾2%，京元電漲幅逾半根停板。