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市場看好經濟軟著陸 非投資等級債回春

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

經歷2022年全球升息以及經濟衰退疑慮，隨市場普遍看好經濟軟著陸，法人指出，企業發債意願已明顯開始回升，非投資等級債初級市場回春。

截至最新S&P 500指數第2季財報公布家數已超過九成，整體盈餘優於預期幅度達7.44%、表現不俗，市場對科技產業看好長期表現。日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，通膨數據下降顯示經濟放緩，聯準會將有可能提前放寬利率政策，反之若通膨反轉，將增加未來經濟衰退的風險。在這種情況下，企業應已做好應對溫和衰退的準備，除非發生意料之外的極端風險事件，預計風險將是漸進而非突發。因此，預測違約率將保持在可控範圍內。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，聯準會再度釋出緊縮貨幣政策的鷹派看法，推升美債利率走升，美國非投資等級債上周應聲下跌，不過目前市場預期明年降息幅度有機會超過五碼，亦即明年第二季聯準會可能會開始降息，因此，除非通膨出現明顯放緩，否則美債利率要大幅下移的機會仍偏小。

這波全球AI熱潮，帶動科技非投資等級債受到市場關注，但張世民表示，由於美國非投等債的產業分散，建議以分散產業與發行人曝險方式，持有適量現金，待市場修正加碼基本面持續改善的券次。

通膨 聯準會

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