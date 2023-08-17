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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

法人估晶技Q3營收獲利將雙位數季增 股價漲逾半根停板

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股今（17）日跌深反彈，盤面個股紛紛上揚，其中台系石英元件大廠晶技（3042），由於下半年旺季效應加持，法人預期營運表現將正向樂觀，激勵股價開高收高，終場大漲6.33%、收95.7元，一舉收復所有均線失土。

法人指出，由於進入傳統行動通訊零組件出貨旺季，智慧機因部分規格調整，使得搭載晶體數量提升至七至八顆，連動營收成長。法人估計，晶技第3季營收將較第2季成長超過25%，下半年營運展望正向樂觀。

此外，隨產能利用率明顯回升，加上毛利率表現也將轉佳，使得法人預期晶技第3季獲利將季增15%-20%間，表現亮眼。

目前內外資法人圈如大和資本、群益投顧、凱基投顧等雖多給予晶技「持有」或「中立」評級，不過對下半年營運表現則多抱持正向成長的觀點不變。

晶技 營收 凱基投顧

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