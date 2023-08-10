AI股7月營收拖累再下殺 廣達、技嘉早盤一度重挫跌停

台股今（10）日開低走低，盤中重挫逾200點。隨各家7月營收陸續出爐，市場高度關注的AI概念股中，技嘉（2376）、廣達（2382）、華碩（2357）都是出現較上月衰退的情況，廣達甚至年月雙減，早盤股價開低走低，一度亮燈跌停，技嘉也重挫亮燈，華碩、仁寶（2324）盤中則大跌。

技嘉7月營收86.91億元，月減9.88%、年增16.9%，累計前7月營收631.6億元，年增0.74%；本土法人仍正向看待技嘉今年下半年至2025年將受惠於伺服器與AI伺服器上升趨勢，認為伺服器營收擴張有望帶動獲利上揚，不過短期第3季營收動能將較弱化，給予「增加持股」評等，目標價390元。

廣達7月營收868.91億元，月減3.64%，年減32.88%，累計前7月營收5,981.01億元，年減14.76%；本土法人預期廣達將是2023~2025年AI伺服器需求攀升的主要受惠者，目前評等為「增加持股」，目標價300元。

華碩7月營收375.65億元，月減21.87%，年增2.2%，累計今年前7月營收2,646.66億元，年減12.4%；仁寶7月營收848.47億元，月增4%，年減13.09%，為九個月來最佳。

廣達7月營收年減32.9%，累計前七個月營收5,981.01億元，年減14.8%；仁寶7月營收848.46億元，月增3.95%，年減13.09%，累計前7月營收5,381.76億元，年減14.73%。

台股今日開低，一度下滑至16,601.17點，大跌逾200點，AI股再遭到摜殺，技嘉以306元開低，一度亮出跌停綠燈，重挫至296元，盤中跌幅逾9%；廣達以220.5元開低後也重挫至跌停210.5元，盤中跌幅逾8%。

華碩以370元開低，一度下滑至352.5元，盤中跌幅逾5%；仁寶早盤以30.5元開出，盤中跌幅逾5%。