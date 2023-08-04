AI股神話不再？台股早盤一度跌逾百點 台積電開盤下跌5元
經過颱風假休市一天，台股今（4）日開盤下跌46.49點，開盤指數16847.24點；台積電（2330）以556元開盤下跌5元。
凱基投顧表示，大盤前一日小幅反彈，周三（2）日隨即又由AI相關族群領跌，震盪走低重挫超過300點，一舉以長黑摜破萬七、月線；大盤短期K線結構，近四天呈現小紅K伴隨長黑K的探底走勢，顯示空方氣焰高張，另外，大盤月線及7月13日關鍵紅K低點均告失守，技術面結構也持續弱化，短線觀盤操作宜先保守因應，等待盤勢止跌。
當前觀盤重點有二，一是看在16,753點（季線）~16,593（7月7日低點）區間能否獲得支撐，止跌回穩。二是觀察廣達、緯創、創意等這些AI指標股止穩時機，何時不再創低價，減輕市場疑慮。
操作上，大盤短線震盪拉回，宜應先檢視持股，適度調整控管曝險；積極者進場操作，可聚焦下半年營運展望成長，並且技術面多方結構未遭破壞個股。
昨（3）日美股四大指數收盤：道瓊指數下跌66.63點、跌幅0.19%；那斯達克指數下跌13.73點、跌幅0.1%；標準500指數下跌11.5點、跌幅0.25%；費半指數下跌3.52點、跌幅0.09%。
國內大型投顧指出，週四（3日）美股盤勢分歧，大型股是主要驅動這些變化者；雖然開盤延續前一天的跌勢，但到午盤時一度收復失土，收盤時則呈現微幅下跌。除了財報公布外，先前的美債降評、長債殖利率上升、英國升息等都造成一定賣壓。
長債殖利率上升主因生產力與單位勞動成本數據優於預期，加上初領失業救濟金人數也略高於預期。財報方面，高通第三季展望令市場失望而出現較大跌幅。標準 500的11個類股中，能源上漲1%最多，而公用事業則下跌2.3%最多。
三大法人2日集中市場合計賣超355.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超213億元，投信買超4.7億元，自營商（自行買賣）賣超82億元，自營商（避險）賣超65億元。
統一期貨表示，法人籌碼方面，外資賣出期貨空單8,383口，未平倉淨多單翻空至 7,761口，而自營商則加碼期貨空單566口。
另外，在選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉為17,400點，賣權最大未平倉為16,800點。
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