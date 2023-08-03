美國信評被降 金融震盪 台股殺盤 外資狂賣

惠譽調降美國信評，亞股臉綠，台股昨（2）日齊跌，外資賣超211億元，為今年單日第五大賣超金額，以國家隊為首的八大公股行庫則連三買，投信、壽險等內資也進場護盤，指數失守萬七與月線大關，季線（16,753點）將成短線多方防守點。

惠譽調低美信評至「AA+」，加上美國又有銀行破產，衝擊全球股市表現弱勢，亞股昨天全面回跌，日韓、香港股市約2%，陸股也跌近1%。

台股賣壓齊步出籠，昨天開平後再度向下破低，尤其之前強勢的AI股持續拉回，盤面賣壓加速宣洩，指數應聲跌破萬七與月線大關，終場重挫319點、跌幅1.85%，收在16,893點，成交量為4,589億元。

圖／經濟日報提供

觀察盤面，AI股成為殺盤重心，漲多後迅速拉回，緯創、緯穎、廣達、光寶科、智原、建準全數跌停亮燈，英業達、雙鴻、勤誠、神達、致茂、技嘉、川湖、智邦等跌5%至8%。

電子權值股中，台積電、鴻海、聯發科、信驊、大立光等權值股同步走跌，電子類股指數下挫2.2%；金融方面，富邦金、國泰金、兆豐金皆下跌逾2%，金融類股指數下挫1.6%。

台新投顧副總黃文清表示，惠譽調降美信評對金融市場是不利因素，後續影響值得留意，就短線而言，預期行情將向季線尋求支撐，季線將是台股重要防守指標，不宜失守。

第一金投顧董事長陳奕光則指出，就籌碼而言，外資再度調節台股，內資躍居撐盤主力，除投信等本土法人買盤外，主要靠著政府政策作多台股、壽險股利資金活水卡位除權息行情、中實戶持續當沖中小型股等。從買賣金額來看，自營商昨天賣超147.1億元，累計連三賣、賣超179.4億元；投信昨天轉賣為買、買超5.04億元；外資昨天轉買為賣、賣超211.1億元。三大法人昨天合計賣超353.2億元。

八大公股行庫昨天買超63.7億元，累計連三買、買超94.5億元。公股行庫與外資對作，策略是「高賣、低買」，趁著外資短線調節，公股行庫進場加碼，以便未來外資回籠，公股行庫可再反向獲利了結。