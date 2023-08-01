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AI 股失色下 聯發科擔起撐盤重責、重返700元收復季線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（1）日盤中多在平盤附近整理，在AI股走弱下權值股繼起，擔起撐盤重責，權王台積電之外，鴻海、聯發科（2454）也是上漲表現，尤其是法說會報佳音的聯發科，一開盤就站上700元，一度衝高至715元，收復季線，盤中漲幅逾3%。

聯發科第2季合併營收981.35億元，季增2.6%，年減37%，毛利率47.5%，季減0.5個百分點，稅後純益160.19億元，季減5.2%，年減55%，每股純益10.07元；累計上半年合併營收1,937.87億元，年減35.1%，稅後純益329.09億元，年減52.3，每股純益20.71元。。

聯發科預估，第3季以美元對新台幣匯率1比30.7來計算，第3季營收1,021~1,089億元，季增4~11%，年減23~28%，毛利率47%加減1.5個百分點；執行長蔡力行認為，整體手機市況可能緩和回溫，預期下半年業務將逐步改善。

聯發科法說會報喜，法說會後內外資法人看法則是多空分歧，其中本土法人最樂觀的看法給予「增加持股」評等，目標價805元；不過外資中持悲觀看法者，則是維持「減碼」評等，目標價467元。

聯發科早盤以700元開出，上漲10元，股價開高走高一度拉升至715元，順利收復季線，盤中漲幅逾3%。

聯發科 法說會

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