AI 指標股續挫 緯創爆出逾22萬張成交量 盤中下挫逾7%

AI股跳水，七檔指標AI股昨日市值合計蒸發逾2,250億元，今（1）日還未擺脫下跌走勢；創意（3443）重挫亮出第二根跌停，緯創（3231）也一度亮燈跌停，盤中爆出逾22.3萬張成交量，高居個股之冠，跌幅雖略縮，但仍重挫至逾7%，廣達（2382）盤中下跌逾3%。

AI族群昨日股價豬羊變色，廣達、緯創同步跌停作收，英業達（2356）也一度遭摜殺至跌停板後打開，終場大跌逾8.8%，仁寶（2324）下跌約2.7%；千金AI股創意、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）全部重挫，創意跌停，合計七檔指標AI股昨日市值大減逾2,250億元。

台股今日仍是震盪的走勢，早盤一度拉升至17,252.32點，上漲逾百點，但也曾翻黑下滑至17,095.86點，盤中在平盤附近整理，雖仍有挾著AI題材上漲的個股，但是指標股則仍是下跌的表現。

創意早盤以1,500元開低走低，再遭摜殺至跌停1,475元，拉出第二根跌停；緯創早盤以131.5元開出，下跌10元，跌幅7.06%，股價一度下挫至跌停127.5元，盤中跌幅逾7%，成交量爆出逾22萬張，高居個股成交量冠軍。

廣達以230元開出，一度翻紅至240.5元，可惜再遭到賣壓股價下挫，盤中跌幅逾3%，成交量逾9.9萬張，僅次於緯創、群創。

高價的千金AI股世芯-KY早盤以2,025元開出，上漲35元，一度拉升至2,040元，可惜無法守穩，股價翻黑一度下滑至1,935元，盤中跌幅逾1%；緯穎也以紅盤開出，股價以1,800元開出後一度拉升至1,805元，但盤中翻黑一度下滑至1,685元，盤中跌幅逾3%。

英業達以63元開出後一度翻紅至65元，但盤中不敵賣壓再翻黑，一度下滑至60元，盤中跌幅逾3%；仁寶以30.45元平盤開出，一度翻紅至30.6元，盤中跌幅逾1%。