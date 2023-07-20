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散熱族群受 AI 熱潮帶動 建準、泰碩盤中雙雙奔漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

AMD（超微）執行長蘇姿丰來台，台股再掀AI熱潮，散熱模組成為今（20）日市場關注焦點，建準（2421）建準盤中直奔125元，創下歷史新高，漲停委買張數逾1.5萬張，而泰碩（3338）同樣上攻漲停，股價改寫逾2年新高，其餘像協禧（3071）、奇鋐（3017）等盤中也有超過4%的漲幅。

建準昨日公告自結第2季稅後純益4.82億元，季增73.4%、年增44%，每股純益1.72元，寫下單季歷史次高；建準伺服器新平台出貨占比將開始走升，成為主要的成長動能，而車用及綠能產品出貨也穩健增長，此外消費性產品在邁入出貨旺季後，估銷售有望回溫至往年水準。

關於AI伺服器業務部分，建準先前於法說會上指出，現階段AI伺服器需求不錯，而且毛利率較好，加上原料價格及人工費用沒有太大漲幅，下半年若AI伺服器需求能延續，毛利率也將持續走升。

泰碩6月營收3.27億元，月增11%，泰碩深耕車用領域，隨著中國新款自動駕駛輔助系統（ADAS）散熱模組新品開始出貨，下半年車用貢獻將重新轉熱，內部預估，車用的營收可望回升到去年水準，營收佔比也重回雙位數。

泰碩表示，公司在伺服器水冷模組布局已久，於中國水冷伺服器市場的市占率高居第二名。，以半年開標一次，一次取得2萬台訂單，年訂單量估達4萬台，占中國市場總額近四成。

伺服器 AI

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