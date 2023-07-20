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碳權交易所8月7日成立 華紙今除息股價勁揚 永豐餘也喊燒

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
碳權交易所董事長、證交所董事長林修銘。記者林俊良／攝影
碳權交易所董事長、證交所董事長林修銘。記者林俊良／攝影

台灣碳權交易所將於今年8月7日成立，總部落腳高雄。碳權概念股華紙（1905）今（20）日進行除息交易，買盤火力十足，開盤秒填息，並一路震盪走高，同集團的永豐餘（1907）股價也跟著大漲表態。不過，法人也提醒，碳權概念股隨著台灣碳權交易所成立，雖可望有一波激勵行情，但也要留意對獲利的實質貢獻。

華紙今日進行除息，每股配息0.3元，除息參考價26.65元，不過，開盤股價即完成填息，且股價一路向上攀升，盤中來到28.55元，漲幅超過7%。永豐餘也跟著走揚，盤中來到35.65元，漲幅超過5%。上市造紙類股指數也在永豐餘集團的激勵下，盤中來到378.18點，漲幅4%，漲勢居各類股之冠，並逐漸收復本周以來的跌幅。

法人表示，造紙股因為擁有森林碳權，且持續發展生質能，可透過鍋爐設備改善專案取得的碳權，成為碳交易概念最吸睛的族群，但須留意三大問題，一是紙股股本大，動輒百億以上，將稀釋獲利貢獻，二是各市場對碳權交易會計處理及各國規範有異，像是中國大陸規範要10年沒砍樹才能算進碳權，且森林碳匯需經過認證後才能轉成可買賣的碳權，以華紙來看，目前仍在評估採取何種認證階段，恐怕還有一段路要走。第三是最終有多少額度可在國內交易認列的問題。

以華紙為例，在兩岸持有林業資源，包括在中國擁有林地約3萬公頃，台灣約1千多公頃，最終可能只有台灣的林地可被台灣的碳交易所認可，加上華紙持有林地不為碳權，公司仍是以林木創造經濟效益為主，碳權對華紙的獲利貢獻恐有限。

華紙 永豐餘

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