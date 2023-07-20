快訊

台灣人去日本當「神隱少女」？錢湯打工甘苦日記

女子世足賽登場在即 主辦地奧克蘭驚傳槍響 連槍手在內已3人喪生

所有權纏訟10年落幕 美法院判決「兩蔣日記」歸我國史館

7/20【早晨財經速解讀】AI行情結束?仁寶 宏碁跌停 英業達 廣達重挫 蘋果再創新高價

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

特斯拉上季營收創新高，但毛利率萎縮，反映連續多月的降價促銷行動壓縮了利潤。執行長馬斯克表示，如果經濟惡化，將進一步降價。特斯拉股價在19日盤後重挫5%。

特斯拉19日盤後公布，上季淨利年比成長20%至27億美元，不過營業利益比去年減少3%至24億美元。

在汽車毛利率方面（不計碳排放額度業務），上季自19%下滑至18.1%，遠低於一年前的26%；整體毛利率為18.2%，是16個月來最低。

馬斯克已表示，他對於犧牲獲利能力換取銷量感到寬心，而這項策略目前明顯奏效。特斯拉上季獲利和營收都優於預期，交車數也創紀錄，還表明好日子在前頭，因為特斯拉正投入資金於提高電池組產量、新的皮卡車 Cybertruck 和其他大型、成長型計畫。

馬斯克在財報會議上表示：「我們持續把目標訂在今年交車180萬輛，但預期第3季的生產將有點下滑，因為夏季停工進行大量工廠升級。」

馬斯克對分析師說：「有一天，看起來像是世界經濟正在崩潰，隔天又沒事了。我不知道到底發生了什麼。我們正處在一個，我會稱之為，動盪時期。」

特斯拉股價在19日盤後數小時變動不大，然而在馬斯克談話後重挫5%。

本月稍早，特斯拉公布第2季交車466,140輛，而且生產了479,700輛電動車。這些交車數高於華爾街預期，部分是獎勵措施和折扣帶動。然而相應地，特斯拉上季營業利益率下滑至9.6%，連續第三季下滑並降至五季來最低。

特斯拉在股東報告中解釋說，第2季營業利益率較低的原因是平均銷售價格降低，且內部設計的4680電池生產成本提高等。該公司表示，正聚焦降低成本與新產品研發，而且「這些不確定時期的挑戰還沒結束」。

回顧上季，特斯拉剔除特定項目後每股盈餘91美分，高於分析師預估的81美分；上季營收成長47%至249億美元，高於市場預期的245億美元；其中，核心的汽車業務營收成長46%至212.7億美元，能源生產與儲存營收年比成長74%至15.1億美元；包括維修在內的服務營收成長47%至21.5億美元。

特斯拉表示，原物料成本較低和政府提供稅務優惠，有助於降低每輛車的成本，但該公司見到 Cyberturck、AI 計畫與4680電池組提高生產規模的營業支出增加。

特斯拉表示，延宕已久的 Cybertruck 生產正邁向在今年首度交車。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

爆紅飲料店「得正」與一芳有關係？ 官方發聲明回應了

24檔金融／銀行股2023年配息、股全出爐！今年差不代表未來也如此

00878飆上21元該停利了吧？ 他「這方法」能保障既有獲利：繼續抱著

力積電Q2本業驚爆虧損 本土晶圓代工廠警訊

相關新聞

7/20【早晨財經速解讀】AI行情結束?仁寶 宏碁跌停 英業達 廣達重挫 蘋果再創新高價

特斯拉上季營收創新高，但毛利率萎縮，反映連續多月的降價促銷行動壓縮了利潤。執行長馬斯克表示，如果經濟惡化，將進一步降價。特斯拉股價在19日盤後重挫5%。

台股大怒神 內資殺盤

AI概念股漲多遭到調節，電傳攻守易位，內資帶頭下殺，加權指數昨（19）日開高走低、終場下跌111點收17,116點，跌破...

產業指標股除息秀 聚焦

台股除權息大戲密集上演，亞泥（1102）、富邦金、裕融、大聯大、中美晶、玉山金、中鋼、大成鋼等重量級上市櫃企業，自今（2...

A股補漲行情看俏 受惠貨幣寬鬆、獲利穩步上升

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，中國人行為刺激經濟，持續祭出寬鬆貨幣政策，日前調降 MLF（中期借貸便利）利率1...

高盛看好三大科技產業

高盛證券在最新的「大中華科技產業」研究報告中，針對第3季各大科技次產業進行全面性解析，預期AI伺服器、IC設計及蘋果鏈等...

就市論勢／電源供應器、PCB 可留意

美股財報季開跑，諸如摩根大通、富國、貝萊德及美銀等銀行巨頭，淨利成長皆優於預期，為這一輪財報開出好彩頭。儘管美股財報才剛開始，但市場對產業景氣預期正逐漸轉向樂觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦