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歐系外資點名看好這2檔IC設計股 給予優於大盤評等

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖。記者鐘惠玲攝影／報系資料照
世芯董事長關建英（右）與總經理沈翔霖。記者鐘惠玲攝影／報系資料照

歐系外資最新報告分析全球半導體市況，針對台股無晶圓廠IC設計股，點名看好世芯-KY（3661）及聯發科（2454），都給予優於大盤評等，且調高世芯-KY目標價至2,300元，聯發科目標價為750元。

歐系外資報告分析全球半導體市況，且針對15家企業給予評等及目標價，包括聯電（2303）、鴻海（2317）、環球晶（6488）、聯發科、世芯都給予優於大盤評等；世界（5347）、中芯、瑞昱（2379）、信驊（5274）、祥碩（5269）、創意（3443）則是中立評等。

其中，台股無晶圓廠IC設計公司中，歐系外資點名兩檔優於大盤評等，世芯-KY為歐系外資首選，目標價由1,680元調升到2,300元，另一檔為聯發科，同樣獲優於大盤評等，目標價750元，主要是認為聯發科目前正處於最糟糕的時期，但Android 智慧機可望在今年下半年到明年恢復溫和成長。

歐系外資表示，聯發科股價跌破低點時將可看到價值，看好在Android智慧手機趨向穩定的情況下，可望在今年下半年到明年恢復到溫和增長，另外，聯發科可望在新興市場(例如印度)推出5G智慧手機，加上Wi-Fi 7及車用領域應用、人工智慧(AI)項目等的挹注，都有利於聯發科回溫。

其餘獲歐系外資中立評等的無晶圓廠IC設計股中，瑞昱目標價375元、創意目標價由960元調升到1,820元、祥碩目標價維持1,200元、信驊目標價由2,750元調降到2,400元。

世芯-KY今日以2,020元開出後走高，一度衝達漲停2,170元，終場收在2,130元，上漲155元，漲幅7.84%，創下歷史新高價，擠下力旺（3529）成為第三高價股，且是台股4檔2,000元級的千金股之一。

聯發科早盤以690元開出，一度拉升至699元，終場收696元，上漲13元，漲幅1.9%。

聯發科

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