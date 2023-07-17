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AI助攻台股上周大漲3.7% 越股後市不看淡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。
外資對亞洲股市買賣超金額。

美國通膨持續降溫，金融市場大受激勵，新興亞股受熱錢追捧上周吸金32.2億美元，資金分別淨流入台灣、南韓、印度達11.1、10.9及9.5億美元；資金挹注拉抬股市表現，新興亞股單周上漲5.5%，台灣、南韓、印度亦分別走揚3.7%、4.0%、1.2%。

搭上AI多頭列車，台股中止連三周資金淨流出，上周大漲3.7%。小資高價30（00894）經理人張圭慧指出，美國聯準會（Fed）升息終點維持區間，未來升息政策將調整，以維繫金融市場穩定。就台股而言，人工智慧新應用助攻，科技浪潮正在推行，預料2023年下半年發酵資金進場做多，第四季科技股風雲再起。此外，2024年總統大選倒數計時，選舉帶來的題材可望接棒表現。

張圭慧說，景氣對策分數上揚，製造業及服務業未來半年的景氣預期中性樂觀，指數價格修正調整，建議投資回歸市值基礎、具未來題材，與政策支持產業。值得注意的是，千金股檔數持續創新高，亦充分展現高價股的貝他特性。

越股上周收在1,168.4點，較前一周上漲2.7%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股近期出現較大幅度震盪，低接買盤踴躍，上周五（14日）市場成交量衝至今年以來第三高，連續六個交易日收紅，今年以來上漲16%。

越南國會通過自7月1日起至年底調降增值稅（VAT）法案，自現行的10%降至8%，預計增值稅調會支撐經濟增長，對GDP成長有正面貢獻，同步也會降低物價水準，通膨穩定在合理的範圍。

張晨瑋認為，越南政策力道加大，市場預期7月有機會再降0.5個百分點，投資人信心逐步轉強，加以預期下半年的經濟提速，拉動市場上漲。接下來需觀察信貸增長是否提速、需求是否歸隊等。

越南 亞股

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