快訊

兒殺警服外役監挨轟回牢籠 易淑寬心碎：抹煞重生機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬體族群目標價

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

AI十年大景氣循環來臨，摩根士丹利證券（大摩）承認低估上升循環的第一波、及相關硬體族群的估值。由於目前正處於AI景氣長線大多頭的初始階段，因此大摩全面大幅調升AI硬體族群目標價，激勵今（12）日股價群起強揚。

大摩基於對於目標價的上行潛力，包括估值、未來成長機會等因素，對於五家AI硬體股的偏好順序依序為：廣達（2382）、金像電（2368）、緯創（3231）、技嘉（2376）、緯穎（6669），全面給予「優於大盤」評等，目標價分別大升至215、195、135、315、及1,775元。

大摩原本給予AI硬體族群普遍過低的目標價，近期成為市場熱議的焦點。大摩科技產業分析師高燕禾在最新出具的報告中，坦承對於股價趨勢的誤判，因而全面給予AI硬體族群「優於大盤」評級，並大升目標價七成至1.87倍。

高燕禾指出，由於看到AI伺服器需求不斷增溫，使得目前的AI景氣在一個十年的循環大周期中，目前仍為初始階段。隨AI相關個股未來可能還會有進一步的獲利調整空間，因此調高獲利預估，以反映近期的實際市況。

在大中華科技硬體領域中，大摩認為這五家關鍵的硬體公司值得投資人持有，主要是因為這些公司與輝達（Nvidia）及大型雲端服務企業有關，未來基本面表現將持續受惠AI需求增溫帶動。

此外，由於這五家公司2024年預估的本益比（PE）介於13-19倍、本益成長比（PEG）則均低於0.6倍，2025年預估的PE則均低於14倍，顯示股價頗有低估之嫌；而這也正凸顯在AI趨勢長期揚升下，這些股票應有高估值的原因。

而在AI的貢獻方面，大摩預估這五家公司在2023年，AI占營收範圍約3%-23%，占獲利約4%-22%；到2025年，占營收將提升至6%-42%，占獲利提升至12%-32%。隨AI對營收與獲利的貢獻逐年增加，因此後市前景看好。

其中值得注意的是，儘管緯創是這五家公司中，來自AI貢獻比例最低的，不過由於該公司與nVidia在AI的DGX與HGX系統上是重要合作夥伴，因此將評級由「中立」升至「優於大盤」，緯穎同樣也由「中立」升至「優於大盤」。

AI 大摩

延伸閱讀

緯創攻頂！利多輪動 早盤爆量13萬張衝上漲停

大摩最新報告：AI伺服器鏈出貨爆發 台廠迎利多

緯創耀眼 聚焦長天期

大摩：微軟大採購＋沙國新訂單 AI伺服器出貨年增70%

相關新聞

AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬體族群目標價

隨AI十年大景氣循環來臨，摩根士丹利證券（大摩）承認低估上升循環的第一波、及相關硬體族群的估值。由於目前正處於AI景氣長...

台股上漲63.12點 三大法人賣超17.59億元

台股今（12）日呈現狹幅震盪，大盤指數終場收16962.03點，上漲63.12點，漲幅0.37%，成交量3494.77億...

致敬前股王？大立光法說會前夕信驊讓很大 台股罕見雙股王

大立光（3008）將於明（13）日召開法說會，除公布第2季財報，同時將說明第3季營運展望，隨著iPhone及非蘋手機拉貨...

瑞士隆奧亞洲價值債券基金在台註冊 推出亞洲價值債券策略

瑞士隆奧投資管理(LOIM) 今(12)日宣布在台灣推出亞洲價值債券策略，以做為瑞士隆奧持續拓展其亞洲業務並強化其對亞洲...

千金股大洗牌！M31漲停入列九千金 創歷史新高價

今日台股持續於平盤上下狹幅震盪，尾盤拉高上揚，終場收16,962點、上漲63點，M31（6643）昨日收978元，今（1...

陸行之點名8檔營收優等生！英業達、仁寶…他用「3角度」觀察：這產業表現超預期

美股週一(7/10)四大指數走揚，激勵台北股市週二(7/11)開高走高，終場大漲246點，收在最高16898.91點，權值王台積電(2330)上漲12元，收在577元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦