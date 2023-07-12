AI十年大景氣循環來臨！大摩大幅調升硬體族群目標價

隨AI十年大景氣循環來臨，摩根士丹利證券（大摩）承認低估上升循環的第一波、及相關硬體族群的估值。由於目前正處於AI景氣長線大多頭的初始階段，因此大摩全面大幅調升AI硬體族群目標價，激勵今（12）日股價群起強揚。

大摩基於對於目標價的上行潛力，包括估值、未來成長機會等因素，對於五家AI硬體股的偏好順序依序為：廣達（2382）、金像電（2368）、緯創（3231）、技嘉（2376）、緯穎（6669），全面給予「優於大盤」評等，目標價分別大升至215、195、135、315、及1,775元。

大摩原本給予AI硬體族群普遍過低的目標價，近期成為市場熱議的焦點。大摩科技產業分析師高燕禾在最新出具的報告中，坦承對於股價趨勢的誤判，因而全面給予AI硬體族群「優於大盤」評級，並大升目標價七成至1.87倍。

高燕禾指出，由於看到AI伺服器需求不斷增溫，使得目前的AI景氣在一個十年的循環大周期中，目前仍為初始階段。隨AI相關個股未來可能還會有進一步的獲利調整空間，因此調高獲利預估，以反映近期的實際市況。

在大中華科技硬體領域中，大摩認為這五家關鍵的硬體公司值得投資人持有，主要是因為這些公司與輝達（Nvidia）及大型雲端服務企業有關，未來基本面表現將持續受惠AI需求增溫帶動。

此外，由於這五家公司2024年預估的本益比（PE）介於13-19倍、本益成長比（PEG）則均低於0.6倍，2025年預估的PE則均低於14倍，顯示股價頗有低估之嫌；而這也正凸顯在AI趨勢長期揚升下，這些股票應有高估值的原因。

而在AI的貢獻方面，大摩預估這五家公司在2023年，AI占營收範圍約3%-23%，占獲利約4%-22%；到2025年，占營收將提升至6%-42%，占獲利提升至12%-32%。隨AI對營收與獲利的貢獻逐年增加，因此後市前景看好。

其中值得注意的是，儘管緯創是這五家公司中，來自AI貢獻比例最低的，不過由於該公司與nVidia在AI的DGX與HGX系統上是重要合作夥伴，因此將評級由「中立」升至「優於大盤」，緯穎同樣也由「中立」升至「優於大盤」。