概念股利多來了 碳權交易所8月7日開幕

臺灣證券交易所積極籌備碳權交易所，未來將兼任碳權交易所董事長的林修銘今（3）日宣布，臺灣碳權交易所將於8月7日開幕，總部設在高雄，採取北高雙營運方式進行。法人表示，由於市場相當關注碳權交易所進度，確定開張日期後，有機會再激勵造紙等碳權概念股新一波漲勢。

臺灣證券交易所董事會已通過與行政院國家發展基金共同設立臺灣碳權交易所，規劃資本額15億元，初期資本額10億元，證交所出資6億元、國發基金4億元，7月底成立，初期以碳權諮詢及教育宣導為主，國內外碳權交易將待環保署相關子法出爐後再上路。