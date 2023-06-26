股東會尾聲 本周313家登場

台股今年股東會大戲進入最後收官階段，本周將有包括日月光投控、統一等313家登場，合計市值逾4兆元，其中，27日、28日是最旺的二天，召開家數都逾80家。

當中，市值突破500億元的有遠東新、和泰車、亞泥、元太、三陽工業、美利達等14家，各家公司高層在股東會中所釋出的下半年看法，將左右股價與台股行情表現。

根據統計，台股今年度股東會進入最後一波，本周續有313家召開，其中，26日51家、27日82家、28日87家、29日30家，股東會最後召開期限的30日則有63家，這些公司的市值合計高達4.1兆元。

其中，市值逾500億元的市場焦點，包括26日的大成鋼，27日有日月光投控、和泰車、亞泥、貿聯-KY，28日的統一、遠東新、鈊象、三陽工業、台肥、美利達、川湖，29日元太，30日裕日車。

由於今年來，科技、傳產健康輪漲，因此相關公司高層在股東會中所釋出的下半年看法，將左右股價與台股行情表現。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股今年股東常會進入最後一周，隨台積電、聯發科等指標公司都在股東會釋放正面產業前景訊息，加上AI相關題材推動，帶動行情一路看回不回、站上萬七大關。

本周這313家將舉行股東會的公司，產業範疇涵括半導體、伺服器、汽車、紡織、不銹鋼、電動車、遊戲、水泥等供應鏈，只要公司高層持續釋出產業的正面訊號、甚至優於市場預期，都將有助於進一步穩固多頭人氣，不僅可帶動自家股價走勢，也將是台股能否再次攻高的焦點。

隨市場對股東會行情的高度預期，近五個交易日以來，三大法人紛紛提前卡位相關上市櫃公司，激勵股價輪漲表態。

其中，法人買超逾1,500張的個股，包括大成鋼、統一、日月光投控、幸福、貿聯-KY、樺晟、力麗、聯上發、亞太電等12檔，多數股價均逆勢上漲，表現相對強勢。