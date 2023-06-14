疫後利多加持 航空股接棒台股人氣王？

疫後三大利多加持，第3季業績有望大爆發，華航（2610）、長榮航（2618）領軍航空股飆漲，長榮航一度來到39.75元，完全不受長榮國際賣股影響，股價直接創下上市以來新高；華航今天也是資金不斷湧進，盤中最高來到24.7元，漲幅達8.5%；台灣虎航表現較溫和盤中也一度來到46.45元，漲幅達3%。

法人分析，今天長榮航、華航今天盤中成交張數已達到36萬張以上，有望成為今天台股人氣王，已經成為航海王之後股民新投資標的，人氣先匯集在主力航空華航、長榮航上；要注意資金外溢效應，台灣虎航6、7月的機票價格已經攀升，營收有望開始出現想像空間，不排除吸引資金開始布局。

航空業三大利多加持，首先疫後的第一個暑假假期客運大旺季報到，機票價格上漲3成、滿位率達9成；其次，油價崩跌腰斬後，用油成本較去年同期大減將立即反應在獲利上；第三航空貨運開始回升，平均價格比2019年好3成，華航、長榮航、星宇及台灣虎航業績看俏。

航空客運市場有多旺，台灣虎航及長榮航空的表現就可以看出端倪，台灣虎航第1季EPS達1.07元，成為國內EPS冠軍王；長榮航空合併子公司稅後純益為44.98億元，每股盈餘0.84元，年增率達31%，寫下歷年同期新高。

航空業今年客運成長力道比預期中還好，機票大漲3成、油價走低，華航、長榮航及台灣虎航今年第3季的旺季表現都相當可期。華航、長榮航持續增班加開新航點，補足貨運下滑的壓力，看好客運市場需求強勁，一路旺到年底。

國內的旅行社業者也表示，受疫情取消近三年獎勵旅遊團及員工出國旅遊團等，復甦的速度相當快，自解封以來隨著出國的民眾增加，國人對於疫情的恐懼已經遠離，喜愛出國旅遊需求再度浮現。