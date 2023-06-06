快訊

被控性騷 顏志發最新聲明：撤告並請辭總統府資政

企業文化「水土不服」…台積電太操激怒美員工 網揶揄：沒台灣肝想得美

還有多少鹹豬手沒被#Metoo點名？ 她爆媒體大佬左右開弓

電線電纜需求穩定 宏泰5月營收4.58億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

宏泰電工（1612）今（6）日公告，5月營收4.58億元，年減1.73%，累計前5月營收22.49億元，年減13.58%。宏泰指出，因今年銅價較去年低，部分線纜訂單是隨銅價而浮動的，但對獲利影響不大，第1季的獲利甚至較去年同期成長40％，且受惠強韌電網計畫下，電線電纜需求相當穩定，目前也有很多舊單還未認列，整體而言，下半年來看仍是審慎樂觀。

宏泰先前決議，將銅箔基板事業結束營運，主要是績效不佳，未來要全力發展電線電纜事業，關閉後也可改善毛利率。宏泰指出，預計第4季前擬將銅箔基板事業評估整廠輸出或出售，且因應國內電網強韌計畫強化電線電纜未來發展，土地廠房移轉至電線電纜事業使用。

法人認為，銅箔基板受限大環境不佳，能見度較低，而電線電纜因受惠強韌電網計畫、基礎建設及綠能發展，需求則是相當穩定。

宏泰指出，看好未來綠能發展所帶動的需求，將持續研發創新防蟻鼠電纜、PVC無鉛電纜、耐燃耐熱電纜等，將全力發展電線電纜事業，且太陽能、離岸風力等綠能專用電纜需求持續增加，將配合離岸風力之併網上岸之 230kV 陸域電纜之開發。

展望未來，宏泰指出，因應電網改善、離岸風電開閉所線路、電⼦科技廠、政府持續推動綠能政策等因素，國內電線電纜需求仍強勁，加上離岸風電第三期區塊開發⾃2026~2035每年1.5GW併網，預計陸纜需求未來數年審慎樂觀。

電纜 宏泰 綠能

延伸閱讀

新一波 離岸風電環評大戰開打

離岸風電招商業者摩拳擦掌 個個不缺席

華新5月營收 同期新高

台電強韌電網計畫首波標案 合機、華榮同樂

相關新聞

巴菲特11歲買股 台灣囝仔幾歲該開始？證交所推國中生教材

「股神」巴菲特11歲買下人生第一張股票，你的小孩幾歲開始接觸股票投資理財？國中生有錢投資嗎？龍門國中老師戴鈴容認為壓歲錢...

台股再創一年新高！漲47點收16,761點 台積電漲5元收560元

台股今（6）日再創一年新高，收盤上漲47.23 點，收盤指數16,761.66 點，成交量 2,723.54億元；台積電...

台股近逼16800點 法人：多空未明停看聽

台股今天終場上漲47.23點，收在16761.66點，法人分析，AI利多告一段落，台股多空氣氛未明，投資人停看聽，靜待下...

台股上漲47.23點 三大法人買超27.03億元

台股今（6）日小幅上漲，盤中最高來到16793.81點，大盤指數終場收16761.66點，上漲47.23點，成交量272...

股債並重果然是王道 三檔基金淨值創歷史新高

台股5月中以來上漲千點，進一步觀察台股平衡基金表現，有三檔淨值領先群雄，創下歷史新高，分別是群益真善美基金、群益平衡王基...

台股開16,712點早盤漲逾30點 台積電跌1元開554元

台股今（6）日開盤下跌1.45點，開盤指數16,712點，早盤漲30餘點；台積電（2330）開低走高，開盤下跌1元，開盤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦