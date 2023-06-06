電線電纜需求穩定 宏泰5月營收4.58億元

宏泰電工（1612）今（6）日公告，5月營收4.58億元，年減1.73%，累計前5月營收22.49億元，年減13.58%。宏泰指出，因今年銅價較去年低，部分線纜訂單是隨銅價而浮動的，但對獲利影響不大，第1季的獲利甚至較去年同期成長40％，且受惠強韌電網計畫下，電線電纜需求相當穩定，目前也有很多舊單還未認列，整體而言，下半年來看仍是審慎樂觀。

宏泰先前決議，將銅箔基板事業結束營運，主要是績效不佳，未來要全力發展電線電纜事業，關閉後也可改善毛利率。宏泰指出，預計第4季前擬將銅箔基板事業評估整廠輸出或出售，且因應國內電網強韌計畫強化電線電纜未來發展，土地廠房移轉至電線電纜事業使用。

法人認為，銅箔基板受限大環境不佳，能見度較低，而電線電纜因受惠強韌電網計畫、基礎建設及綠能發展，需求則是相當穩定。

宏泰指出，看好未來綠能發展所帶動的需求，將持續研發創新防蟻鼠電纜、PVC無鉛電纜、耐燃耐熱電纜等，將全力發展電線電纜事業，且太陽能、離岸風力等綠能專用電纜需求持續增加，將配合離岸風力之併網上岸之 230kV 陸域電纜之開發。

展望未來，宏泰指出，因應電網改善、離岸風電開閉所線路、電⼦科技廠、政府持續推動綠能政策等因素，國內電線電纜需求仍強勁，加上離岸風電第三期區塊開發⾃2026~2035每年1.5GW併網，預計陸纜需求未來數年審慎樂觀。