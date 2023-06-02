睽違三年 中信證券攜手證交所赴越南擴大招商

隨著新型冠狀病毒（COVID-19）疫情解封，中國信託綜合證券睽違三年重啟海外招商活動，攜手臺灣證券交易所及安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）於5月28日前往越南，展開為期五天的臺商交流及上市招商說明會，由證交所董事長林修銘、中國信託證券總經理林明杉親自率隊，吸引近百位臺資企業代表共襄盛舉，迴響熱烈。

此次為林修銘首度帶隊至海外招商，林修銘指出，越南是臺資企業在東南亞投資布局量體最大的地方，去（2022）年越南經濟成長率8.02%，位居亞太地區之冠，儼然成為全球重要經濟體，故選擇越南做為海外招商首站。林明杉則表示，隨中美貿易戰及東協經濟共同體成形，不少大型企業移轉生產基地及營運據點至越南，臺灣資本市場擁有多元籌資管道、健全上市掛牌制度、高本益比、且交易流動性高的特性，加上證交所近年積極推動創新板，相信多元上市的臺灣資本市場是企業在亞洲市場掛牌及籌資的首選平臺。

本次海外招商首度貫穿南、北越，是證交所近年涵蓋產業最廣、參與臺資企業最多的大型招商活動，囊括北越鞋業及包含緯創（3231）、和碩（4938）、啟碁（6285）、佳世達（2352）、光寶（2301）、仁寶（2324）、澤米在內的電子業，到南越紡織、建築、機械、鋼鐵、家具等產業。第一站率先參加北越河內市的越南臺灣商會成立30週年大會，為近期越南臺商最大型活動，接著由林修銘主持、中信證券與KPMG合辦的北越電子產業座談會，駐越南台北經濟文化代表處大使石瑞琦亦出席與會。

招商團緊接著參與由中信證券舉行臺資金融機構座談會，中國信託商業銀行胡志明分行等金融機構皆與會出席，壓軸的是證交所攜手中信證券、KPMG近期舉行最大規模招商活動「前進臺灣資本市場說明會」，深入解析全球局勢變動及臺灣資本市場優勢，駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、世界臺商聯合總會代表、越南臺商聯合總會代表及南越各省商會代表等貴賓蒞臨參加，為臺灣資本市場大型造勢活動畫下完美句點。