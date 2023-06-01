2022年上市櫃公司全體員工薪酬資訊全揭露
臺灣證券交易所與櫃買中心都已在公開資訊觀測站「公司治理專區」項下（企業ESG相關資訊／員工福利及薪酬統計相關資訊／財務報告附註揭露之員工福利（薪資）資訊，查詢路徑：（http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb14）彙總揭露本國上市櫃公司申報2022年度全體員工薪酬資訊，投資大眾可依產業類別、證券代號、平均薪資費用及員工人數等不同排序功能進行查詢。
臺灣證券交易所並表示，配合本年度產業類別調整，將於7月3日以調整後產業類別彙總揭露本國上市公司2022年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬的關聯性與合理性說明。
臺灣證券交易所期許上市公司於營運績效成長之際，應善盡企業社會責任，持續重視及增進基層員工的薪資福利，以促進勞資雙贏。
櫃買中心表示，員工是企業資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工向心力，亦是企業社會責任的具體實踐，有助於確保企業永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言