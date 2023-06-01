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2022年上市櫃公司全體員工薪酬資訊全揭露

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所與櫃買中心都已在公開資訊觀測站「公司治理專區」項下（企業ESG相關資訊／員工福利及薪酬統計相關資訊／財務報告附註揭露之員工福利（薪資）資訊，查詢路徑：（http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb14）彙總揭露本國上市櫃公司申報2022年度全體員工薪酬資訊，投資大眾可依產業類別、證券代號、平均薪資費用及員工人數等不同排序功能進行查詢。

臺灣證券交易所並表示，配合本年度產業類別調整，將於7月3日以調整後產業類別彙總揭露本國上市公司2022年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬的關聯性與合理性說明。

臺灣證券交易所期許上市公司於營運績效成長之際，應善盡企業社會責任，持續重視及增進基層員工的薪資福利，以促進勞資雙贏。

櫃買中心表示，員工是企業資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工向心力，亦是企業社會責任的具體實踐，有助於確保企業永續發展。

薪資 櫃買中心 上市公司

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