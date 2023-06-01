快訊

1圖看新iPhone變大又長！iPhone 15到iPhone 17三年螢幕進化 這代最驚豔

康和證券全據點 一次通過「碳排溫室氣體盤查」國際認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證獲「ISO 14064-1溫室氣體盤查、查證」的國際認證，康和證券董事長鄭大宇(右三)率團隊代表接受BSI英國標準協會協理簡慧伶(左二)頒發證書。（康和證券/提供）
康和證獲「ISO 14064-1溫室氣體盤查、查證」的國際認證，康和證券董事長鄭大宇(右三)率團隊代表接受BSI英國標準協會協理簡慧伶(左二)頒發證書。（康和證券/提供）

為因應國際ESG趨勢，並響應政府淨零排碳目標，康和證券（6016）全據點16家分公司一次通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查、查證」的國際認證並舉辦授證儀式，由康和證券董事長鄭大宇代表接受BSI英國標準協會協理簡慧伶頒發證書。

主管機關已要求全部上市櫃公司自今年起，依資本額規模、分階段於2027年前完成溫室氣體盤查、2029年完成查證，以此達到企業碳排放資訊揭露，康和證券均提早達成目標時程，實踐對永續環境的承諾。

鄭大宇表示，康和證獲「ISO 14064-1溫室氣體盤查、查證」的國際認證，就是成就環境的共好！且讓永續發展成為康和DNA，並以2022年為溫室氣體盤查基準年，量化碳足跡，往後每年持續推動溫室氣體盤查，制定更好的減碳目標與行動方案，例如：逐步汰換空調設備、節能燈具與感應燈具的汰換、紙張減量、電子帳單的比例提升等，將減碳融入公司正常營運，加速企業的永續發展轉型。

康和證落實推動ESG，除成立永續發展委員會外，並於今年1月同時取得「ISO 45001 職安衛生管理系統、ISO 14001 環境管理系統」兩項認證，已將公司治理、永續發展變成企業DNA，並從節能減碳E化、溫室氣體與能源管理、綠色採購與供應商管理等三大面向，大力推動綠色低碳永續環境，積極展現與國際接軌的決心。

康和證券於2019年開始提供跨據點服務機制，客戶可至就近的營業據點跨據點申辦各項作業，同年開始提供線上開戶服務，客戶可採電子化方式開戶，大量減少因實體開戶產生的碳足跡。且新金部之自訂槓桿股權選擇權商品交易帳單已全面性採電子化寄送作業，未來更將持續推動、鼓勵客戶使用電子帳單，以減少紙張的消耗，達到節能減碳之成效。溫室氣體盤查認證，就是要使企業減少溫室氣體的排放，共同實踐對永續環境的決心。

康和證獲「ISO 14064-1溫室氣體盤查、查證」的國際認證，康和證券董事長鄭大宇(右)代表接受BSI英國標準協會協理簡慧伶(左)頒發證書。（康和證券/提供）
康和證獲「ISO 14064-1溫室氣體盤查、查證」的國際認證，康和證券董事長鄭大宇(右)代表接受BSI英國標準協會協理簡慧伶(左)頒發證書。（康和證券/提供）

減碳 ESG

延伸閱讀

台積電首創再生能源聯合採購 強化供應商減碳力

供應鏈碳盤查元年 台中精機跑出第一棒

綠色金融論壇／蕭翠玲：六政策驅動轉型

綠色金融論壇／華南銀副總經理 張炳輝：ESG指標鼓勵節能

相關新聞

股匯脫鉤 新台幣午盤升4.9分暫收30.717元

今（1）日國內股匯市脫鉤呈現兩樣情，股市拉回震盪，而匯市則呈現升值，今日新台幣對美元匯率開在30.74元，盤中震盪向上，...

台新投信總代理「荷寶投資」獲准 滿足客戶五大需求

台新投信持續追求產品多元化及國際化，期能為投資人創造最佳的資產回報成效，今年有了重大突破！進軍總代理事業有成，取得「荷寶...

全盈攜台新推Richart全盈貸 申貸直入電支帳戶

隨數位經濟發展，電子支付市場前景可期，全盈支付為因應未來長遠發展，充實營運資金後盾並鞏固市場競爭力，引入新股東台新金控旗...

房貸定額補貼3萬元今上線 一開辦湧入2萬人

由內政部推出的「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」今（1）日啟動，內政部指出，今早9點開放線上系統，民眾申請相當踴躍，開辦...

全盈支付攜台新推Richart全盈貸 申貸直接入電支帳戶

隨數位經濟發展，電子支付市場前景可期，全盈支付今天宣布攜手台新銀行推出「Richart全盈貸」小額信貸微金融服務，首創貸...

飛宏再創歷史新高價 MSCI新增成分股多數走揚

MSCI（明晟）半年度調整於昨日收盤後生效，最後一盤爆出1,440.02億元大量，今（2）日盤中創意（3443）及緯創皆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦