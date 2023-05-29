台股站上近一年來高點 後續留意櫃買等指數走勢

台股今（29）日受到美國債務上限有望達協議，激勵上周五美股道瓊指數大漲，加上費半指數上漲逾6%的激勵，早盤在電子股創波段新高下，大盤持續改寫波段新高，由於整體量能對多方有利，加上技術偏向多方，櫃買市場也出現補漲下，終場加權指數上漲131點，收在16,638點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，為避免美國債務違約、引發全球經濟出現災難，美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫針對提高美國債務上限終於達成初步協議，並計劃31日交付國會進行表決；原則上同意將美國債上限提高兩年，但同時也將限制與削減政府在這段時間的非國防支出。

拜登表示「協議是種妥協，雖然並非所有人都能獲得他們想要的結果，但卻能避免美債違約的災難情況出現」，債務危機短線暫時解除。

簡伯儀指出，就大盤目前量價結構來看，指數維持在短、中、長期均線之上，最近三個交易日的量能也明顯大於5日均量，整體量價結構表現仍為多方格局，且上周表現一直不如集中市場強勢的櫃買市場指數今日漲幅也明顯擴大，漲停板家數18檔也比集中市場15 檔多，顯示在權值股把指數拉開後，中小型題材股出現不錯的表現，若櫃買市場能夠持續保持強勢，預期盤面仍可以偏多操作。

不過，由於近期二個交易日，大盤上漲均超過百點，但指數的盤中的高低點都未超過百點，表示台股本波的上漲主要與外在（國際股市）因素有關，後續仍須外在環境變化，若出現反向，指數恐有漲多壓回機會。