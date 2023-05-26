傳奇等4家公司6月舉辦法人說明會

臺灣證券交易所今(26 )日宣布，傳奇（4994）、華票（2820）、偉聯（9912）、三洋電（1614）等四家公司6月將假證交所場地舉辦法人說明會

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

統計今年迄今，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理783場法人說明會。