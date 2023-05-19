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台股收漲73點連4紅 單週狂飆672點

中央社／ 記者吳家豪台北19日電

美國可望在近期達成債務上限協議的氣氛樂觀，台股今天開高上揚，隨著中小型股轉弱，加權指數一度翻黑失守16100點，在航運股帶動下回到紅盤，終場上漲73.04點，日K連4紅、週線收漲672點。

台股今天以16174.92點作收，續寫逾11個月新高，成交金額新台幣3255.93億元。電子類股今天上漲0.6%，成交比重約56%；金融股漲0.6%。非金電族群下半場回神，航運股上漲0.71%，塑膠股漲0.15%。

權值電子股台積電以532元作收，漲幅0.38%；大立光上漲2.26%，收2260元；聯發科上漲1.31%，收在698元。

金融股多數走揚，國泰金上漲1.69%，以45.15元作收；富邦金漲0.82%，收在61.6元；中信金漲1.24%，收24.4元。

航空股今天表現強勢，長榮航勁揚4.59%，收在29.6元，成交量超過35萬張；華航上漲3.09%，收20元，成交量超過10萬張；星宇航空及台灣虎航同步走高，漲幅均超過2%。

國泰證期指出，短線美元轉強，台股技術面及外資心態仍偏多，短線反彈格局尚未結束，指數仍有機會挑戰新高。

台股 國泰金

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