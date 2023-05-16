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財報出狀況 這三家上市公司股票停止買賣

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
臺灣證券交易所。本報資料照片
臺灣證券交易所。本報資料照片

臺灣證券交易所表示，5月18日起，中福（1435）、隆銘綠能(3018）及如興（4414）等三家公司併案停止買賣、大飲（1213）併案列為變更交易方法、三洋實業（1472）、千興（2025）及科風（3043）恢復交易方法、正峰（1538）取消分盤集合競價交易方式，仍列為變更交易方法。

臺灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計14家申報期限至年5月30日外）第1季財務報告之相關處理下下：

一、 併案停止買賣：

1. 中福前已因違反證交所營業細則被停止買賣，經查中福最近期公告申報的財務報告，經會計師出具無法表示意見之核閱報告，有違證交所營業細則，證交所已公告自5月18日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

2. 隆銘綠因先前違反證交所營業細則，被列為變更交易方法暨停止買賣，經查隆銘綠能未於期限內公告申報第1季財務報告，故5月18日起，併案停止買賣。

3. 如興前已因違反規定，被列為變更交易方法暨停止買賣，經查如興未於期限內公告申報第1季財務報告，故5月18日起，併案停止買賣。

二、 併案列為變更交易方法：

大西洋飲料公司前已因違反規定，被列為變更交易方法，經查大飲最近期公告申報的財務報告經會計師出具繼續經

營能力存在重大不確定性的核閱報告，故自5月18日起，併案列為變更交易方法。

三、 恢復交易方法：

三洋、千興不銹鋼及科風等三家公司先前被列為變更交易方法，經查相關公司最近二期公告申報之財務報告顯示淨值均逾３億元並達所列示股本二分之一以上，變更交易方法原因已經消滅，且無其他應列為變更交易方法情事，證交所已公告自5月18日起，將其上市有價證券恢復交易方法。

四、 取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法：

正峰先前被被列變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式，經查正峰最近期公告申報之財務報告顯示，

淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，但還有不符變更交易規定之處，故5月18日起，取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。

證交所

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