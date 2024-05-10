4月稅收1590億年增21% 證交稅連12紅

財政部公布4月稅收1590億元，年增21%。累計今年前4月稅收7165億元，年成長15.8%。其中，4月證交稅258億元，較上年同月增加134億元，增幅1.1倍，創歷年同期新高，連12個月相比同期都至少雙位數成長。另房市相關稅目4月成長也較大，同樣年比有雙位數以上增幅。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股4月像分析師形容的乘坐大怒神，受到台積電下修半導體展望、地緣政治衝突、降息不確定性等因素，指數高低震盪1592點，4月19日單日還創下最大跌點，擴大交易量，隨後台股跌深反彈，加上中東戰爭緩解，台股走穩增溫，上市單日成交值維持單月5000億元以上高水位。

針對股市展望，劉訓蓉分析，整體看起來今年表現滿亮眼，累計到4月上市櫃股票日均成交值4673億元，基本面來自AI商機應用、景氣回升，資金面有FED預期啟動降息利多支撐，但中國大陸經濟成長放緩、地緣政治風險、美國大選不確定性因素存在，還是有滿多變化。

財政部指出，證交稅4月及累計1到4月上市上櫃股票平均每日成交值為 5097億元、4675億元，分別較上年同期的2896億元、2769億元增76%、68.8%。累計前4月實徵淨額880億元，同樣為歷史同期新高，比去年同期增加391億元，年增79.7%。

另外，房市相關稅目4月成長較大，劉訓蓉說明，主因去年同期受到平均地權條例修法、央行連續升息因素影響，房市處於相對低點，預期下半年基期差異縮小後，增幅會逐步收斂。整體房市買氣穩健。

土地增值稅4月實徵淨額75億元，較上年同月增23億元，增福44.2%，累計前4月實徵淨額291億元，較上年同期增加62億元，成長27.3%)，主因大額徵起案件增加。

個人房地合一稅，4月52.34億元，增加近30億元，創歷年單月最大增量，年增幅約1.3倍，連續9個月雙位數正成長，累計前4個月165.38億元，年增9成，以台中、桃園、新北增加較多。契稅16.29億元，年增66.1%；房屋稅29.18億元，年成長58.9%。

整體4月稅收與3月單月相比，證交稅增加134 億元、綜所稅增加66億元、牌照稅增加30億元較多。累計1至4月實徵淨額與去年同期比較，證交稅增加391億元、綜所稅增加229億元、營業稅增加168億元較多。前4月稅收占累計分配預算數115.7%，占全年預算數 22.2%。

綜所稅部分，4月434億元，年增66億元，增幅17.8%，因盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅都增加；累計前4月稅收1698億元，較上年同期增加229 億元，成長15.6%。

另外，營利事業所得稅與營業稅4月都下滑，其中營所稅3億元，年減41.8%，主因退稅增加；前4月194億元，則年增約10%，主因延分期稅款入帳。營業稅4月因出口回溫，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，實徵淨額較上年同月減少15億元，由負8億元降為負23億元。前4月1920億元，年增9.6%，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定，以及電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加，但適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。

整體4月各項稅目實徵淨額創歷年單月新高的是牌照稅，前四月創歷年同期新高的則有關稅、綜所稅、贈與稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營所稅、房屋稅、牌照稅、契稅、娛樂稅、房地合一稅。

商品推薦