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4月總稅收1590億年增21% 證交稅倍增連12紅
財政部今天公布4月全國賦稅收入新台幣1590億元、年增21%；其中，受惠台股成交量持續放大，象徵股市動能的證交稅實徵258億元、年增1.1倍，寫連12紅。
今年4月實徵淨額與去年同月比較，以證券交易稅增加134億元、綜合所得稅增加66億元、使用牌照稅增加30億元較多。
累計前4月實徵淨額與去年同期比較，以證券交易稅增加391億元、綜合所得稅增加229億元、營業稅增加168億元較多。
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