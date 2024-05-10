單身族必看！年薪多少免繳稅、節稅4撇步一次看

2024年申報綜合所得稅時，單身族群需要報稅嗎？哪些新制需要注意呢？由於基本生活費、標準扣除額、薪資扣除額等項目都有調升，這也代表年收入低於42.3萬元以下的單身族，等同免繳納所得稅。

你是單身且想要節稅嗎？相較於已婚生子者，可能還有幼兒學前、教育學費等特別扣除額項目外，單身者又有哪幾招可以節稅？

招式一、善用「扶養親屬」免稅額

首先，單身族群在申報綜合所得稅時，如果有扶養親屬，就可以增加更多免稅額與扣除額。依照目前先行規定，若扶養未滿70歲的本人、配偶及受扶養親屬，可享有每人免稅額9.2萬元。如果是扶養年滿70歲以上本人、配偶及受扶養的「直系尊親屬」，每人免稅額則為13.8萬元。

不過，要特別留意的是，民眾一般扶養親屬的對象通常多為父母親，亦或是在學或未成年的兄弟姊妹，但部份扣除額會依扶養對象不同，而有所限制。例如，人身保險費扣除額只限於納稅人本人、配偶、同一申報戶的父母、子女等直系親屬，如果申報扶養的對象非上述對象，就不適用列舉扣除保費的規定。

另外，受扶養親屬的收入也必須特別留意，像是受扶養的父母，雖無薪資收入，但仍有其他如股利所得、租金收入、利息所得等收入，也將計入所得稅總額計算，因此想以扶養親屬的方式增加免稅額，仍要先詳加計算，以免報了扶養反而增加稅款。

招式二、捐款有抵稅功能

其次，在列舉扣除額的項目中，也有一項為「捐贈」，若個人對公益慈善機關團體捐贈，可在綜合所得稅20％額度內扣除，如果是對於國防、勞軍、政府捐獻則無此上限。

另外，值得留意的是，像是對政黨、政治團體等對象的政治獻金，雖然最高可抵所得總額的20％，不過，最高不超過20萬元，擬參選人則是最高10萬元。如果是捐款給私立學校等，有也上限為綜合所得總額50％的限制。

因此，以列舉扣除額報稅時，對於捐贈的金額可否抵綜合所得總額，也需要特別留意對於不同對象捐贈的規定勞退自提也可以有節稅的功能存在。根據勞工退休金條例規定，勞工除了雇主按月提繳不低於每月工資6％的退休金外，勞工也可以選擇最高6％的勞退自提，自願提繳勞退金的部份，當年度可不用課稅。因此，選擇自願提繳勞退，除了累積退休金外，也具有部分節稅的效益。。

招式三、勞退自提

勞退自提也可以有節稅的功能存在。根據勞工退休金條例規定，勞工除了雇主按月提繳不低於每月工資6％的退休金外，勞工也可以選擇最高6％的勞退自提，自願提繳勞退金的部份，當年度可不用課稅。因此，選擇自願提繳勞退，除了累積退休金外，也具有部分節稅的效益。

勞工選擇自願提繳勞退，除了累積退休金外，也具有部分節稅的效益。圖╱聯合報系資料照

招式四、善用股利所得抵稅稅額

第四，如果平常有在投資的單身族，如果平常有領到現金股利或股票股利，這些股利收入都會被計入綜合所得稅計算，不過，股利所得的課稅方式有兩種，分別是合併課稅及分離課稅，投資人可選擇對自己較為有利的方式進行報稅。

以合併計稅來說，額外有股利8.5％的抵稅稅額可以適用，而每一申報戶上限為8萬元。舉例來說，假設一名上班族年收入92.3萬元，去年有5萬元的股利所得，在申報綜所稅時，僅適用基本免稅額9.2萬、標準扣除額12.4萬及薪資所得特別扣除額20.7萬。收入扣掉所有扣除額後，綜合所得淨額為55萬，適用5％課稅級距，原本應繳納的綜所稅金額為2.75萬元。

不過，若股利所得稅選擇「合併計稅」，可以獲得8.5％的股利抵扣額，也就是說，實際所繳納的所得稅額可再扣除股利所得5萬元的8.5％為4250元，從原本應繳2萬7500元，變成2萬3250元。

另外，股利所得分離課稅28％則適用於所得稅課稅級距40％以上，也就是較高所得的民眾使用。

（本文出自2024.05.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

編輯推薦： https://udn.com/news/story/121461/7902329

商品推薦