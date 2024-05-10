外僑報綜所稅依照居留天數不同 三種方式

財政部中區國稅局表示，外僑在中華民國境內在同一個課稅年度，依照居留天數的不同，辦理綜所稅申報方式及時間可分為三種。

中區國稅局指出，居留天數以90天、183天兩個時間節點分為三種辦理情形。

首先，若外僑在同一課稅年度內，在中華民國境內居留不超過90天，其來自中華民國境內的扣繳所得，將由扣繳義務人在支付所得給這位外僑時，辦理就源扣繳，無需自行申報。

至於若有非屬扣繳範圍所得，則應在離境前依規定扣繳率辦理綜所稅申報納稅。

第二，若外僑於同一課稅年度內，在中華民國境內居留超過90天但未達183天，來自中華民國境內的扣繳所得，同樣是由扣繳義務人辦理就源扣繳。

與前述第一種主要差別在於，在中華民國境內提供勞務而自境外雇主取得的勞務報酬，居留未滿90日免稅，但在91日至182日之間，則應與非屬扣繳範圍所得一樣，在所得稅結算申報期限內或離境前辦理綜所稅申報並繳稅。

第三，若外僑於同一課稅年度內，在中華民國居留達183天，則屬於我國境內居住個人，如果當年度所得達課稅起徵點，應於隔年的5月1日起至31日止，向居留所在地國稅局辦理上年度的所得稅申報。但在年度中途離境者，應於離境前辦理綜所稅申報納稅。

國稅局也指出，在計算居留天數時，應以課稅年度的元旦至12月31日止，計算期間居留於我國境內的天數。

國稅局也提醒，課稅年度的所得稅申報，應自次年5月1日至5月31日止辦理申報，若5月31日適逢例假日或休息日，則延至下一個工作日申報。

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