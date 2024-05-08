報稅三大常見誤區 袋鼠金融分享繳稅回饋攻略

國稅局統整的五大所得稅申報常見的錯誤中，扣除額列報、免稅額就名列其中，另外也有不少人對扣繳憑單不熟悉，袋鼠金融提醒民眾在申報時務必注意這三大常見誤區，避免遭到罰鍰或補稅處罰。

在扣除額方面，財政部目前公布的特別扣除額七大項目，包含「薪資所得」、「身心障礙」、「長期照顧」、「財產交易損失」、「儲蓄投資」、「幼兒學前」、「教育學費」，民眾可視自身情況，對照適用的扣除額來減免申報金額。不過，民眾的錯誤樣態相當多，包含誤報光明燈、安太歲或支付塔位費用，列為捐贈扣除額內，或將非必要醫療行為的費用，如醫美、坐月子支出，列進醫藥及生育費扣除額內．也有民眾將已經受有保險理賠部分的醫療費用，誤算進醫藥及生育費扣除額。

袋鼠金融分享常見報稅三誤區，包含特別扣除額誤報、免稅額申報錯誤、扣繳憑單不符。

另外，免稅額方面，每人免稅額為9.2萬元，年滿70歲的納稅義務人本人、配偶及受扶養「直系尊親屬」免稅額則為13.8萬元；如申報扶養年滿70歲的兄弟姊妹或同居一家有實際扶養事實的其他親屬，免稅額仍為9.2萬元。

常有民眾在列報親屬免稅額時，可能會發生未同居或無實際扶養事實、列報已成年未在學子女等情況。最後，確實核對扣繳憑單也非常重要，萬一沒有核對正確、沒有於期限內補繳應扣未扣或短扣的稅款，或未按實補報扣繳憑單時，國稅局則會按應扣未扣或短扣的稅額處三倍以下罰鍰！

5月報稅如火如荼，據財政部統計，民眾透過信用卡繳稅已經相當普遍，去(2023)年刷卡繳稅額達1,993.2億元，占該稅總稅額81.7% 。看準報稅旺季，各家銀行、支付業者也大方端出牛肉，紛紛祭出免手續費、現金回饋、分期零利率等各項優惠。袋鼠金融也整理一系列報稅回饋攻略、常見報稅誤區，讓習慣用信用卡、行動支付、超商繳稅的民眾都可聰明繳稅，提供廣大納稅人報稅指南！

信用卡繳稅回饋、分期一次看 最高衝上10% 可分12期零利率

繳稅金額不高，又能賺高回饋首選永豐現金回饋 Green 卡，不只免手續費，不論繳牌照稅、房屋稅、地價稅、燃料費、營業稅，都可享當月總繳費稅金額最高10%回饋，相當稅金直接打九折，每月限量名額加碼登陸名額共1,000名，每人每月可享最多200元刷卡金。

台新則特別推出 Richart 數位帳戶新戶用 GoGo 或 FlyGo 信用卡繳稅，刷卡繳納綜所稅或房屋稅一次付清，並達1,000元，同樣享10% 刷卡金回饋，回饋上限1,000元，玉山熊本熊卡或玉山 Pi 拍錢包卡針對新戶推出刷正卡稅款不限金額享 0.5% 現金回饋，上限1,000元，趕緊在5月初申辦趕上月底繳費期限。

稅額較高的民眾可參考這三 家銀行推出的繳稅回饋無上限或高上限的信用卡。永豐銀針對理財會員或指定世界卡最高給到 0.38% 刷卡金，超高回饋上限 25 萬元。而使用玉山銀行全卡別繳稅，稅款 100 萬元以上享 0.3% 現金回饋，上限 10 萬元，未滿 100 萬則是 0.2% 回饋無上限，上限 10 萬元。刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay 卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享 0.1% 回饋無上限。民眾可依自己的繳稅金額，多比較哪個回饋更多。

一次繳納巨額稅金壓力好大? 想分期月繳的民眾可參考永豐銀、國泰世華、台新銀、星展方案，都有推出最多可分12期0利率，不過要留意部分銀行有指定卡別、刷卡金額或限財富管理客戶等相關規範。永豐銀理財會員或永富世界卡可享最高12期0利率，使用 DAWAY 卡繳稅也有6期0利率，不過最低單筆刷卡額度需滿1,000元。

國泰世華針對繳稅金額達100萬元以上的卡友，給到12期0利率，而單筆繳稅金額只要達3,000元以上，即可享6期0利率。台新卡友繳納綜所稅及房屋稅，單筆滿10萬元可分12期、滿2萬可分六期，都是0利率 。星展銀卡友單筆繳綜所稅金額達10萬元、 30萬元或50萬元以上，則可分別享有3期、6期及12期分期0利率。

手機報稅、行動支付繳稅一條龍 最高拿600元回饋金

習慣行動支付的朋友有福了，目前許多行動支付也支援線上繳稅！不管是「房屋稅」、「所得稅」還是「牌照稅」，都可以善用行動支付繳納。一卡通 MONEY、街口支付、全支付、icash Pay、台灣 Pay、悠遊付目前都有提供超值回饋，還能夠節省寶貴時間，直接手機報稅、行動支付一條龍。

●一卡通 MONEY 與多家銀行合作，繳房屋稅、綜所稅可拿一卡通 MONEY 優惠券，符合資格者的玉山和台新卡友可多拿600元回饋。

●習慣用街口支付的民眾，記得綁定台新街口聯名卡，於周三透過街口支付 APP 繳納指定地區的地方稅，如房屋稅、地價稅都享 2%回饋。

●使用全支付搭配綁定玉山信用卡繳綜所稅，則可享1% 全支付點數回饋，回饋上限高達600 點。

●台灣Pay也有與許多銀行合作推出多元繳稅回饋，搭配土地銀行信用卡、華南銀行及台灣企銀綁卡繳稅可分別享有100元現金、50元7-11抵用券、或100元現金回饋，並有抽獎資格，有機會抽韓國雙人旅遊券、日韓郵輪六日遊、Dyson 吸塵器等好禮。

●悠遊付繳稅合作銀行富邦銀行、遠東商銀、玉山銀行也大方提供回饋。富邦新戶綁定存款帳戶連結悠遊付筆筆送 10% 悠遊付回饋金、Bankee 數位存款帳戶新戶活動期間首次綁定悠遊付直扣繳房屋稅，可獲得 300 元悠遊付回饋金、綁定玉山信用卡繳房屋稅則不限金額享最高 0.2% 刷卡金回饋！

超商繳稅「刷信用卡」或「行動支付綁定信用卡」最划算

今年不論使用電腦或手機申報個人綜合所得稅，只要稅額在3萬元以下，就能在四大超商繳費！想在超商繳稅順便拿高回饋，記得「使用信用卡」或透過「行動支付綁定信用卡」繳稅。到7-ELEVEN 便利商店繳稅，推薦使用第一銀行 icash 聯名卡，搭配 icash 2.0自動加值，選擇直接在超商扣款可享 5% 回饋。

新戶6月30日前透過袋鼠專屬連結申辦並核卡，最高加碼賺950元新戶禮！此外，OPEN POINT 會員亦可多加利用行動支付內回饋的點數來折抵稅金。習慣到全家便利商店的民眾，My FamiPay 會員可以綁定玉山數位e卡，同時綁定全盈+ Pay 享最高3% 刷卡現金回饋。到超商刷信用卡或綁定行動支付繳稅，回饋點數還可折抵稅金。

袋鼠金融 Roo.Cash 除了為消費者提供多元金融商品方案比較，特別在5月報稅季，在官方網站上推出袋鼠金融2024報稅資訊研究社，報稅疑難雜症都有解。袋鼠金融與北港武德宮聯名推出的《袋鼠帶財 - 錢母刮刮樂》也火熱進行中，5月31日前有機會刮出限量聯名錢母、免費補財庫、Marshall 藍牙耳機、Bruno 二合一手持掛燙機等5,000份精美好禮，幫報稅族補財氣。