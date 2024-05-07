獨資、合夥事業盈餘 列綜所稅營利所得

財政部高雄國稅局表示，獨資、合夥組織營利事業，其盈餘依現行規定無須計算及繳納營所稅，而是由獨資資本主或合夥組織合夥人在申報個人綜所稅時，主動將盈餘納入申報為營利所得。

高雄國稅局說明，近來有使用統一發票的獨資商號雖依限辦理2022年營所稅結算申報，負責人卻漏未將商號盈餘併入綜所稅計算所得總額及應納稅額，遭國稅局查獲後，除補稅外另處罰鍰。

商號負責人主張，申報時向國稅局查調2022年所得資料中沒有這筆營利所得，並以此為由申請復查；但國稅局指出，這筆營利所得非屬所得查詢範圍，且綜所稅採自行申報制，有所得的人都應誠實依法辦理申報及繳稅，於是駁回復查申請。

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