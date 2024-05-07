獨資、合夥事業盈餘 列綜所稅營利所得
財政部高雄國稅局表示，獨資、合夥組織營利事業，其盈餘依現行規定無須計算及繳納營所稅，而是由獨資資本主或合夥組織合夥人在申報個人綜所稅時，主動將盈餘納入申報為營利所得。
高雄國稅局說明，近來有使用統一發票的獨資商號雖依限辦理2022年營所稅結算申報，負責人卻漏未將商號盈餘併入綜所稅計算所得總額及應納稅額，遭國稅局查獲後，除補稅外另處罰鍰。
商號負責人主張，申報時向國稅局查調2022年所得資料中沒有這筆營利所得，並以此為由申請復查；但國稅局指出，這筆營利所得非屬所得查詢範圍，且綜所稅採自行申報制，有所得的人都應誠實依法辦理申報及繳稅，於是駁回復查申請。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 最狂科學園區房市區！這裡5年漲幅近9成
▪ 進入超漲期 李同榮：房價再漲多少、未來就跌多少
▪ 竹科工程師買房最愛這條路 新竹5大熱門申貸路段曝
▪ 中古屋市場熱！ 永慶集團Q1業績衝98億 寫單季新高
▪ 網紅經濟崛起 興富發台中七期推微型辦公室
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言