快訊

土城驚傳停車場凶殺命案 男剛出獄陳屍賓士車內、身上有多處外傷

痛斥姊夫犯法可恥！余祥銓再爆「連烤肉錢都伸手要」 憂余苑綺千萬遺產何去何從

後悔讓余苑綺出嫁！余天怒女婿淪車手「急尋外孫」：已2天沒上學

離婚夫妻如何申報扶養子女免稅額？注意認定方式與順序

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
報稅示意圖。圖／ingimage
報稅示意圖。圖／ingimage

當夫妻離婚，應先就列報扶養子女免稅額進行書面協議，若納稅義務人與前配偶重複申報扶養子女免稅額時，國稅局將按監護登記、該年度同居天數及實際扶養事實順序查核認定。

財政部北區國稅局表示，納稅義務人於離婚後與前配偶重複申報扶養子女免稅額時，依財政部相關函釋規定規定，由國稅局依四種順序認定可列報該子女免稅額者。

第一，依雙方協議由其中一方列報；若無法協議，則由「監護登記」的監護人或「未成年子女權利義務行使負擔登記」者列報；再者，由課稅年度與該子女實際同居天數較長之人列報；若仍無法認定，則衡酌納稅義務人與前配偶所提出課稅年度的各項實際扶養事實證明，核實認定由實際或主要扶養人列報。

國稅局進一步指出，「實際扶養事實」可參考下列五種情節綜合認定。

第一，負責日常生活起居飲食、衛生的照顧及人身安全保護；第二，負責管理或陪同完成國民義務教育及其他才藝學習，並支付相關教育學費；第三，實際支付大部分扶養費用；第四，取得被扶養成年子女所出具課稅年度受扶養證明；第五，其他扶養事實。

國稅局舉例說明，甲君與前配偶乙君於2020年間經法院調解離婚，雙方同意對於未成年子女權利義務之行使或負擔，由乙君擔任，嗣甲君與乙君2021年綜所稅結算申報均列報扶養子女，因未能協議，國稅局剔除甲君申報的子女免稅額，並予以補稅。

甲君不服，主張有支付學費及扶養費，認為子女應由自己列報扶養，經國稅局調查，因未成年子女權利義務之行使或負擔，由乙君擔任並與子女同住，雖甲君主張按月支付子女教養費，也只能算盡其扶養義務的一部分，而稅捐免稅額應以扶助、養育及照顧子女的日常生活起居等事實加以審認，才符合稅法上規定扶養親屬免稅額的立法目的，因此駁回甲君復查申請。

免稅額 國稅局

延伸閱讀

昔迪士尼辦婚禮！香港視帝郭晉安宣告離婚 鬆口認「2年前已分居」

59歲視帝郭晉安無預警宣布離婚 結束18年婚姻「已分居2年」

道出婚姻酸甜苦辣！金智媛、金秀賢《淚之女王》10大愛情金句

稅單寄存郵局 就有送達效力

相關新聞

婚前一定要知道！德勤商務法律提醒婚前規劃三大重點

德勤商務法律事務所律師專家群3日針對婚姻議題指出，搞懂「生效關鍵、財產規劃、婚前協議」三大重點，兩人才能共築的美好婚姻。

離婚夫妻如何申報扶養子女免稅額？注意認定方式與順序

當夫妻離婚，應先就列報扶養子女免稅額進行書面協議，若納稅義務人與前配偶重複申報扶養子女免稅額時，國稅局將按監護登記、該年...

報稅季到了！他好奇為何網路都在「秀稅單」？網：財力證明

5月報稅季又到了，報稅成了人與人聊天話題，像是「今年繳稅變多了」、「你有搶到撫養爸媽嗎」。有網友在PTT發文，說他最近常常看到網路上有人「秀稅單」，想問背後含意。

「繳稅懶人包」怎麼繳最划算？ 達人整理超詳細圖表一次看懂

又到了5月的報稅季了，小弱肌這次整理了報稅的優惠方式還有最簡單的繳稅方法，覺得喜歡的話也可以分享給朋友喔！

捐款私校節稅效益將擴大 可比照公立學校認列100%扣除額或費用

行政院會昨（2）日通過《私立學校法》修正草案，未來個人、營利事業透過興學基金會捐款私校，一律可比照對公立學校捐款，可認列...

配偶贈房出售留意取得日期 稅局提醒 以贈送前原始購買時間認定

民眾出售配偶贈與的不動產，要留意房地合一稅申報規定，尤其不動產取得日期，應以配偶間第一次贈與前，配偶原始取得日期來認定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。