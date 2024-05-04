免繳稅還要申報嗎？首報族必看6大報稅常見問題



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「報稅問題」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的報稅常見問題排行。

每年5月便是台灣的報稅季節，不少「報稅小白」對於第一次接觸到報稅規則、申報流程感到困惑，從申報方式到稅額的計算都是常見的問題。我們本次便針對「報稅問題」進行觀測，一起來看看哪些報稅問題最受到網友熱議，以及這些疑惑的解答吧！

「免繳稅者」有申報才有退稅 網推「網路報稅」快速又方便

▲ 網友熱議六大報稅常見問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「報稅問題」相關話題的討論，可以發現「免稅門檻」以及「符合免繳稅資格是否還需要報稅？」等問題最受到網友熱議。根據有無配偶、是否有需扶養之家屬等不同族群，免繳稅門檻也有所差異，例如針對無配偶的民眾，有網友說明「合計年薪42.3萬元以下今年就可以免繳稅」，不過也提醒免繳稅者「如果要退稅還是必須申報」。

而當談到免稅門檻時，還有不少民眾疑惑究竟「如何計算自己的年收入」，直呼「太難懂了」，便有熱心網友指出其實「上網到政府網站都能直接算出，都幫你算好好的，一分都跑不掉」，善用這些工具就不用怕因不小心漏報而產生罰鍰！

而「有哪些報稅管道？」與「申報時需要準備什麼？」也是不少民眾在報稅時常有的疑問。綜所稅申報主要有「實體」和「線上」兩大管道，如選擇人工申報，除個人身分證明文件外，還需準備所得稅結算申報書、薪資扣繳憑單等各式應檢附文件。

而若採取網路報稅，擇一備妥「自然人憑證」、「健保卡」、「戶號＋查詢碼」等六大身份證明以及一台電腦或手機，即可登入報稅系統進行申報。即有網友大讚自從「可以用手機報稅變得方便很多」，快速又正確；而習慣人工報稅的民眾也稱讚政府的行政效率，表示「5分鐘搞定，加上抽號碼牌和等候時間，10分鐘～」，笑稱連「去國稅局吹納稅人的冷氣」的時間都沒有。

不過還是提醒無論選擇何種報稅管道，都要仔細檢查稅目，不要因一時心急而損害自身權益。

除此之外，也有不少首報族納悶「報稅完成後，要如何繳納稅款？」。隨著電子支付的盛行，除了臨櫃、超商現金繳稅等方式，政府也新增了多樣的線上繳納稅款方式，令許多網友直誇「可以電子支付，讚」，表示「不用出門，輕輕鬆鬆就可以繳完稅款」，真的很方便。

你今年也要報稅嗎？報稅時有許多要注意的眉眉角角，即使遇到問題也不要氣餒！不妨參考以上提及的常見問題，也可以多爬文找資料，或善用公部門的客服尋求協助，祝所有人都能順利報稅，也祝報稅小白都能迅速上手！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「報稅問題」相關討論則數。

觀測期間：2023/04/01~2024/04/25，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

商品推薦