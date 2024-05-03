報稅季到了！他好奇為何網路都在「秀稅單」？網：財力證明

5月報稅季又到了，報稅成了人與人聊天話題，像是「今年繳稅變多了」、「你有搶到撫養爸媽嗎」。有網友在PTT發文，說他最近常常看到網路上有人「秀稅單」，想問背後含意。

原PO表示，最近在Dcard跟IG常看到有人一邊「秀稅單」，一邊發文說自己「好可憐…政府收好多錢」，表面上似乎在抱怨，但看起來更像炫富：「你看我賺很多，我很有錢」。原PO抱怨，繳稅已經很討厭了，上網還要被羞辱。

網友議論紛紛，「真正有錢的避稅都來不及了，還曬稅單？」、「「秀稅單就是在告訴大家我賺很多…但其實只有愚蠢的人才會秀稅單」、「秀出對國家的貢獻值」。

不少人認為稅單像是財力證明，「炫富」、「這個是從低卡那邊開始流行的，目的是要秀自己賺到400萬以上」、「財力證明啊，不然整天吹300萬年薪，結果報稅單拿不出來笑死人」、「八卦版每個都吹自己300萬，結果報稅時就變成我不用繳」。

也有人覺得與其秀稅單，還不如少繳更開心，「我退8500耶」、「我繳超少的我就爛」、「我自營，誰要給你們看稅單啦！哪天來查稅，不就衰了」。